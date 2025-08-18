Alerta en León por el «notable incremento» de estafas bancarias sobre inversiones y criptomonedas Las víctimas suelen ser personas con perfil inversor y mentalidad comercial

La Policía Nacional, a través de la Comisaría Provincial de León, ha detectado un notable incremento de estafas informáticas vinculadas con supuestas inversiones, principalmente en productos financieros y criptomonedas.

Estas operaciones, amparadas en la opacidad y el anonimato que ofrece Internet, resultan de difícil trazabilidad y seguimiento. Las víctimas, habitualmente con un conocimiento medio sobre criptomonedas y cierta inclinación a la inversión, encuentran en estas propuestas una aparente oportunidad de negocio.

Modus operandi detectados: así operan los estafadores

Se han identificado al menos dos métodos de actuación comunes en las denuncias.

El primero de ellos es a través de establecer contacto por WhatsApp. El estafador, que se presenta como broker o asesor de inversiones, contacta de forma aparentemente aleatoria con la víctima. Tras ganarse su confianza, la convence para realizar una primera inversión de prueba, generalmente en torno a los 250 euros.

Posteriormente, la supuesta rentabilidad crece hasta cifras más elevadas (aproximadamente 7.000 euros). Para recuperar el dinero, la víctima recibe un enlace fraudulento en el que debe introducir sus datos bancarios. En lugar de recibir los beneficios, se produce una transferencia saliente, con pérdidas que rondan los 5.500 euros.

Una modalidad elaborada en páginas fraudulentas

El segundo caso es medicante plataformas de inversión. en estafas más elaboradas. A través de anuncios publicitarios, se promocionan plataformas o sociedades de inversión que prometen elevados beneficios en acciones extranjeras o criptomonedas, amparándose incluso en la imagen de personajes conocidos.

Tras registrarse, supuestos agentes de bolsa contactan con la víctima y la convencen de realizar aportaciones crecientes. Las páginas web fraudulentas muestran una evolución positiva de la inversión, lo que induce a depositar cantidades cada vez más altas.

Cuando la víctima intenta recuperar su dinero, descubre que se trata de un «chiringuito financiero». Antes de acceder a los supuestos beneficios, los estafadores exigen pagos adicionales por comisiones o impuestos ficticios.

En ocasiones, la estafa se prolonga: al cabo de un tiempo, falsas firmas de abogados o supuestos organismos policiales extranjeros contactan con la víctima alegando que han recuperado fondos de plataformas fraudulentas, exigiendo nuevas cantidades de dinero para liberarlos.

Recomendaciones de la Policía Nacional Desconfíe de ofertas de «dinero fácil» o beneficios extraordinarios.

Verifique siempre que las entidades o plataformas de inversión estén registradas y autorizadas.

No se fíe de supuestos brokers que contacten por teléfono o mensajería instantánea.

No facilite datos bancarios a través de enlaces no verificados.

No descargue archivos o aplicaciones de remitentes desconocidos.

Denuncie inmediatamente cualquier intento de estafa o actividad sospechosa.

La Policía Nacional insiste: olvídese de los «pelotazos» financieros. Detrás de ellos suele esconderse una estafa.