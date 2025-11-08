Brownie abrirá su primer tienda física en el centro de León Su llegada sirve para animar el sector y ofrecer un relevo tras los cierres de Inside y Bershka

Rubén Fariñas León Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:23

Una marca que donde llega arrasa entre la juventud. Tras una experiencia de cinco años en El Corte Inglés, Brownie se hace mayor en León y opta por montar su primera tienda física en la ciudad.

La conocida tienda de ropa ya busca trabajadores para su nueva apertura con requisitos de experiencia mínima de un año y estudios mínimos de bachiller.

El estilo de esta marca ha triunfado entre las mujeres y adolescentes. Fundada en Barcelona en 2006, trae hasta León sus colecciones basadas en el Mediterráneo tanto en ropa como en complementos juveniles. Desde prendas de vestir hasta gymwear, pasando por lencería o bisutería.

Brownie abrirá sus puertas, además, en el centro de la ciudad. La ubicación elegida es Ordoño II y, presumiblemente, lo hará en el local que ha dejado vacío Artesa tras mudarse a El Burgo Nuevo.

Para su primera tienda física en León, tras el córner que tiene en El Corte Inglés, está buscando seis empleados para jornadas de 20 y 30 horas semanales, con contrato indefinido, y en horario de lunes a sábado.

La marca ocupa así el vacío que dejaron la salida de Inside y Bershka en los últimos meses. En uno de esos locales está a punto de abrir su negocio Álvaro Moreno.

La apertura se espera en pocas semanas ya que los trabajos en el interior del local están en marcha con el objetivo de rehabilitarlo como tienda de ropa juvenil.