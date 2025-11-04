leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del lema de la nueva tienda de Ordoño II. R. F.

La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura

La marca sevillana que llega a Ordoño II iniciará su andar en la capital leonesa a través de un acto religioso de estreno

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:12

El avance del mes de noviembre y la llegada del 'Black Friday', que siempre agita a la ciudadanía en lo que se refiere al movimiento comercial, dejará este año una escena poco habitual en un estreno comercial.

El próximo 20 de noviembre, como ya adelantó este medio, abrirá sus puertas la conocida marca Álvaro Moreno en Ordoño II, en el local que dejó disponible Bershka tras su cierre el pasado mes de julio.

Un estreno diferente

Su apertura no será una cualquiera, sino que el acto central del estreno estará presidido por un Sacerdote que, desde el mismo emplazamiento, se encargará de bendecir el local y sus prendas para repartir suerte de cara a su nueva andadura en la capital leonesa.

Aunque, a priori, se trata de un proceso poco habitual en las nuevas aperturas, sobre todo en los últimos años, dentro de la empresa sevillana es una tónica habitual en sus estrenos. En el contexto local, esto se ha producido en otros lugares, como en el caso del local de Embutidos Ezequiel en la Calle Ancha.

En lo que se refiere a la marca, a falta de alrededor de dos semanas para abrir sus puertas, la fachada ya luce con un lema propio, también habitual en sus locales, como es «Damos gracias a Dios. ¡Sea para gloria de Dios!».

Así, se evidencia la seña de identidad que abandera a la compañía, que no rehuye de la tradición andaluza ni de la devoción a pesar de encontrarse en un contexto comercial cada vez más alejado de ste tipo de ritos.

