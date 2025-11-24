Un incendio en una casa de Nava de los Oteros moviliza a bomberos del Sepeis Una dotación de Valencia de Don Juan sofocó las llamas

Incendio en una vivienda de un pueblo de León.

Leonoticias León Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:25

Un incendio en una vivienda particular en la localidad leonesa de Nava de los Oteros movilizó la tarde del domingo a los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de León.

En concreto, a la zona se trasladaba una dotación del parque de Valencia de Don Juan, que se movilizaba tras recibir el aviso.

En el lugar, sofocaron las llamas de un incendio en el que no hay que lamentar daños personales aunque sí cuantiosos materiales.