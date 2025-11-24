¿Estarían los jóvenes de León dispuestos a hacer la mili?: «Podría volver como voluntaria, pero no obligatoria»

Lucía Gutiérrez León Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:14 | Actualizado 10:28h. Comenta Compartir

El resurgir del debate en varios países europeos sobre la recuperación del servicio militar obligatorio ha hecho que la pregunta vuelva a las calles de León: ¿estarían los jóvenes dispuestos a hacer la mili si regresara?

España abolió la obligatoriedad el 31 de diciembre de 2001, cuando un Real Decreto puso fin a un sistema que marcó a generaciones enteras.

Desde entonces, el modelo militar español es plenamente voluntario, aunque la ley mantiene la figura del reservista obligatorio en caso de una emergencia nacional, una opción que no se ha planteado activar.

«Ayudaría a espabilar, pero cada uno debe decidirlo»

Algunos jóvenes valoran la idea desde un punto de vista formativo. Daniel, natural de la capital leonesa, cree que una instrucción breve podría ser útil: «A la gente joven le podría venir bien para despegarse un poco de las pantallas y aprender disciplina», afirma. Aun así, considera que no todo el mundo lo viviría igual y que «cada uno debería poder elegir si quiere hacerlo o no».

Una opinión similar expresa Javier, que destaca los aprendizajes prácticos: «En la mili puedes aprender a sobrevivir, a cuidarte y a llevar una rutina», asegura.

Las jóvenes reclaman igualdad y libertad

Un grupo de chicas insiste en que, de existir nuevamente este servicio, debería implicar por igual a hombres y mujeres. «Tal y como está el mundo, la preparación debería ser para todos», señala una de ellas, aunque matiza que el problema de la juventud no está en la falta de esfuerzo, sino en la precariedad laboral.

Otra compañera rechaza rotundamente volver a la obligatoriedad: «Estamos en el siglo XXI. Puedes incentivarlo, pero obligar ya no tiene sentido», afirma.

Algunos jóvenes de mayor edad coinciden en que la experiencia podría aportar habilidades útiles. «Te nutre de cosas nuevas y te espabila», comenta David, antes de añadir que «si vuelve, tendría que ser voluntaria porque si se quitó fue por algo».

Los veteranos recuerdan su experiencia

Quienes sí pasaron por filas aportan una perspectiva diferente. Ernesto, que hizo la mili en 1985, considera que no sería descabellado recuperarla en un formato renovado: «Tal y como está el panorama internacional, no me parecería mal», explica. Eso sí, defiende que los jóvenes deberían recibir una compensación económica «para poder vivir y cotizar».

José María, que cumplió su servicio en 1969, recuerda las exigencias de la época: «Antes ibas por obligación y dejabas tu trabajo sin cobrar nada», señala. Por ello, considera que «si se recuperara, tendría que pagarse un sueldo digno».

Un consenso claro: solo si es opciona

Las opiniones recogidas muestran que la mili, en su versión clásica, no tendría encaje hoy en día. Sin embargo, un modelo adaptado, más breve y orientado a la formación, podría contar con respaldo.

La idea que más se repite es clara: un servicio militar podría tener utilidad, pero nunca como obligación. Los jóvenes de León ven posible su regreso, pero solo bajo una premisa compartida: la libertad de elegir.