El pueblo vaciado de León que se reúne en verano y cuenta con un nuevo empadronado Camposolillo, la localidad expropiada y desalojada el pasado siglo para construir el pantano del Porma, sigue recordando su historia gracias a sus oriundos

Ana G. Barriada León Lunes, 18 de agosto 2025, 11:13 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

La historia, el recuerdo y el cariño por la tierra tienen una cita este próximo sábado 23 de agosto en el pueblo de Camposolillo, localidad leonesa expropiada y desalojada en los años setenta del pasado siglo por la construcción del pantano del Porma.

Como cada verano, los Asociación Oriundos de Camposolillo vuelve a convocar a los vecinos del vaciado pueblo para celebrar una fiesta-encuentro que encara ya las 20 ediciones.

Desde 2004, este evento se ha consolidado como una cita imprescindible para antiguos vecinos, descendientes y amigos de la localidad, que vuelven cada verano para compartir recuerdos, mantener viva la memoria del pueblo y estrechar lazos de convivencia. Al igual que ocurre en otros pueblos de la comarca —como Vegamián, Lodares o Utrero—, la celebración es un símbolo de resistencia cultural y afectiva frente al despoblamiento.

Este año, la reunión tiene un significado especial: además de cumplir veinte ediciones, este mismo verano se conocía la noticia de que un joven ganadero, Daniel González Noriega, ha decidido empadronarse en Camposolillo y desarrollar allí su actividad en las antiguas instalaciones de Valles del Esla. Un gesto que para los oriundos es símbolo de esperanza y que supone «un hito» en la historia reciente del pueblo, hasta ahora deshabitado.

Camposolillo reafirma así su papel como lugar de encuentro, memoria y futuro, demostrando que la vida de un pueblo puede renacer incluso en circunstancias adversas.

Temas

historia

Verano

pantano