UGT denuncia la gestión de la Junta en las residencias de mayores de León y Ponferrada Critican la falta de personal sanitario y de servicios y temperaturas extremas en la zona de cocina

Leonoticias León Lunes, 18 de agosto 2025, 12:04

UGT León trasladó este lunes su «profunda preocupación por el alarmante deterioro de los servicios públicos que genera la inacción y dejadez del Gobierno autonómico en múltiples frentes». Esta falta de planificación y compromiso, señala el sindicato, tiene consecuencias directas sobre el bienestar de las personas, sobre todo las más vulnerables, como los ancianos de las residencias y explican que son conocedores de la «precaria» situación en la que se encuentran los centros mixtos de la capital y de Ponferrada.

En la categoría de personal de servicios, afirman, se hace «insostenible» la situación, con falta de cobertura de hasta siete plazas, sin llegar a cubrir los servicios mínimos establecidos en el calendario laboral y, en el mejor de los casos, con cuatro personas por debajo de los mínimos exigidos.

Falta de personal en vacaciones

A ello se une la falta de personal de la categoría de Enfermería en los periodos vacacionales, llegando a «suprimir su presencia en el turno de noche hasta más de 10 días de trabajo, incumpliendo el calendario aprobado y firmado por la Gerencia de Servicios Sociales, lo que perjudica y agrava al servicio que se presta a los residentes de dicho centro». También hay falta de cobertura de una plaza de la categoría de médico vacante desde hace varios meses y de una segunda de hasta más de 15 días sin cubrir en un solo mes.

En cuanto al colectivo de cocina, apuntan que soportan temperaturas extremas, que se agravan en el turno de tarde hasta alcanzar los 34 grados, con una situación «insostenible», peor aún en el momento en que se ponen en funcionamiento los fogones de la cocina. A la espera de una reforma en sus instalaciones, añaden, no se suministra material y utensilios indispensables en el trabajo diario de este personal.