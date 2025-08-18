Cuatro trabajadores se incorporan al Servicio de Limpieza Viaria de León La duración del contrato es de un año, desde hoy hasta el 17 de agosto de 2026

Cuatro trabajadores de la categoría peón de limpieza y recogida de residuos se han incorporado al Servio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de León a través del programa JOVEL de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León fomenta la contratación temporal de personas jóvenes desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo y en el Sistema General de Garantía Juvenil por parte de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y las diputaciones provinciales para la realización de obras y servicios de interés general y social (JOVEL 2025).

La duración de los contratos es de un año, desde hoy, 18 de agosto de 2025, hasta el próximo 17 de agosto de 2026. Esta mañana estos cuatro nuevos trabajadores han acudido al acto de firma junto al concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria.

