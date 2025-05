Ocho de los doce supermercados de Alcampo en León sufrirán despidos La compañía también plantea el cierre de «no más de 25 centros» en toda España, un comunicado que los sindicatos «rechazan» y del que no todos disponen de información

Alberto P. Castellanos León Jueves, 8 de mayo 2025, 14:16 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

El anuncio de Alcampo ha pillado por sorpresa a los trabajadores de los doce establecimientos que tiene la cadena de supermercados e hipermercados en León, sobre todo a los ocho que pueden verse afectados por despidos y un posible cierre.

La empresa francesa ha asegurado que, dos años después de incorporar parte de la red de supermercados DIA «a pesar de que algunos de ellos no se adaptaban a su modelo, su localización no era la deseable o tenían una tasa de esfuerzo excesiva», considera «fundamental recuperar los resultados y asegurar un crecimiento sostenible en todas y cada una de las tiendas», por lo que ha decidido reducir su personal. Una medida que «aunque difícil, es responsable y necesaria».

Roberto Martínez (UGT), del Comité de Empresa de Alcampo en León, dice que se ha ido enterando a través de llamadas y mensajes que ha ido recibiendo mientras estaba trabajando: «La empresa no nos ha comunicado nada, aún no sabemos nada». Desde su sindicato aseguran a Leonoticias que «aún no se sabe ni a nivel nacional».

Sin embargo, desde CCOO, sí que han facilitado a los representantes de los trabajadores un listado de establecimientos donde se efectuarán las rescisiones de contrato en León: Bembibre, Cistierna, San Andrés del Rabanedo y Villablino en la provincia y San Ignacio de Loyola, La Puentecilla, Reyes Leoneses y avenida del Castillo en la capital.

En total hay 43 locales afectados en la comunidad. Además de los ocho de León hay qatorce en Burgos, ocho en Valladolid, siete en Salamanca, tres en Palencia y tres en Zamora. Se trata de la autonomía más perjudicada, seguida por Aragón, con 37, y Madrid, con 36. La otra cara de la moneda son Navarra y el País Vasco, donde la incidencia se limita a dos supermercados en cada una.

Respuesta de UGT

Desde la FeSMC-UGT Comercio y grandes almacenes «queremos manifestar nuestra preocupación y total rechazo ante el anuncio realizado por la empresa sobre la puesta en marcha de un plan de ajuste de plantilla que podría afectar a 710 trabajadores y trabajadoras, así como al cierre de hasta 25 supermercados en todo el territorio nacional», reza un comunicado emitido a mediodía.

«Este nuevo golpe a la plantilla, enmarcado en un supuesto 'camino de transformación', vuelve a poner sobre los hombros de las personas trabajadoras el peso de decisiones empresariales que no tienen en cuenta el enorme esfuerzo, compromiso y profesionalidad demostrados día a día por quienes sostienen esta empresa».

Desde UGT exigen «transparencia total en la información facilitada durante el proceso; una justificación detallada y objetiva de las causas económicas, productivas, organizativas o técnicas que supuestamente motivan esta reestructuración; alternativas al despido: reubicaciones, movilidad voluntaria, reducción temporal de jornada u otras medidas menos traumáticas; y pPrejubilaciones impulsar medidas de reducción de personal mediante la implementación de planes de prejubilación incentivada».

Además informan de que UGT se reunirá el próximo lunes 12 de mayo del 2025 con la dirección de la empresa y que seguirán informando puntualmente a la plantilla de cada avance en la negociación.