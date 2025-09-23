Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre El varón tenía la instalación oculta tras vegetación y en una zona de difícil acceso de Villanueva del Carnero

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 10:55 Comenta Compartir

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Armunia (León), han detenido a un varón tras descubrir una plantación «outdoor» ilegal de cannabis, actualmente en estado de floración.

Realizadas gestiones para localizar al responsable de esta plantación, el pasado viernes, día 19 de septiembre, detuvieron a la persona que se encargaba de su atención y mantenimiento, un vecino de Villanueva del Carnero (León) como presunto autor de un delito contra la Salud Pública (cultivo o elaboración de marihuana).

La parcela se encontraba en un lugar de difícil acceso a pie y oculta tras diversa vegetación para dificultar su ubicación, contando para ello con una meticulosa limpieza de la maleza, valla perimetral y un cuidado exhaustivo del terreno, así como riego de agua extraída de un pozo cercano.

Una vez que los investigadores reunieron las pruebas e indicios suficientes para relacionar al ahora detenido con la plantación, se procedió - previa autorización de la autoridad judicial – al decomiso de 50 plantas de marihuana de unos 2 metros de altura y unos 70 kg de peso en brutal y de todos los utensilios utilizados para su cultivo.

El detenido, diligencias y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.