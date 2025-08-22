leonoticias - Noticias de León y provincia

Detalle de la obra realizada y vandalizada en La Bañeza dedicada a los voluntarios fallecidos en los incendios. Festival Art Aero Rap

Destrozan una obra de arte en La Bañeza dedicada a los dos voluntarios fallecidos en los incendios

Desde la organización del Festival Art Aero Rap denuncian «el hecho absolutamente inaceptable» de vandalizar una obra «que homenajea a Jaime y Abel»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:31

La organización del Festival Art Aero Rap de La Bañeza, cancelado este año de forma oficial por los incendios, han denunciado «el hecho absolutamente inaceptable de que la obra realizada por los artistas Chompa, Sezo & Bizarre ha sido destrozada deliberadamente».

«Nos encontramos ante una acción intolerable que, además de dañar una creación artística de gran valor, demuestra una alarmante falta de respeto hacia el patrimonio cultural y artístico de nuestra ciudad«, continúan los organizadores.

Imagen de la obra antes de ser vandalizada. Art Aero Rap

Recuerdan que no es la primera vez que sucede algo similar en La Bañeza: «Nos duele reconocer que se está perdiendo el respeto por el arte urbano que con tanto esfuerzo se ha conseguido consolidar en nuestro municipio». Ponen ejemplos recientes de casos similares como el Wyoming de 2024, el pasadizo de NSN en 2022, las obras pisadas y dañadas por la instalación y marcaje de las parcelas para la feria, o la obra de «Mi pensión» de Soen Bravo en 2018. En todos esos casos, y «a pesar de conocer a los responsables en la mayoría de ocasiones, optamos por no emprender acciones legales para no generar más conflictos. Pero esta vez la situación supera cualquier límite», recalcan.

Homenaje a Jaime y Abel

«Lo que más nos indigna es que el ataque se ha dirigido contra una obra muy especial, dedicada a Jaime y Abel, los dos voluntarios que fallecieron luchando contra el fuego«, señalan desde la organización sobre una pieza que quería recordar a ambos jóvenes y denunciar la situación vivida por los incendios en León porque »tenía un valor simbólico y emocional incalculable, pues fue realizada por artistas que, además de su talento, demostraron un compromiso ejemplar. En medio del caos vivido esos días en La Bañeza y los pueblos del entorno, dejaron a un lado su trabajo artístico para unirse como voluntarios en el polideportivo y ayudar a los vecinos desalojados. Ver destrozado este homenaje es un acto de desprecio hacia la memoria de quienes dieron su vida por los demás«, lamentan desde Art Aero Rap.

«Queremos dejar claro que la situación ya está en manos de la Policía», comunican desde la organización que añade que ya ha intervenido y cuenta con imágenes de cámaras de seguridad de la zona. En esta ocasión si anuncian la presentación de «las denuncias pertinentes para que se identifique y se sancione a la persona responsable». También piden colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido con cualquier información.

«Tras la reiteración de estos hechos» en La Bañeza, desde el Festival Art Aero Rap transmiten «que vamos a tomar todas las medidas necesarias para defender las obras y a los artistas que hacen grande este proyecto. El arte urbano es cultura, es patrimonio y es memoria. Y exigimos respeto», concluyen en un comunicado.

