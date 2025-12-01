leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la nueva velada de boxeo.

Una nueva 'Noche de las Estrellas' para elevar el boxeo en León

En la velada que se celebra el 6 de diciembre se disputará un combate por el título WBA Iberoamericano entre Antonio Barrul y Fragma Mendoza

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:19

Comenta

La ciudad de León se prepara para vivir la 'Noche de las Estrellas VIII' el próximo 6 de diciembre a las 18:30 horas, una velada de boxeo que se celebrará en el Palacio de los Deportes de León y que tendrá como plato principal un combate por el título WBA Iberoamericano entre Antonio Barrul y Fragma Mendoza. Así lo ha explicado esta mañana el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha estado acompañado en una rueda de prensa con Antonio Barrul, Vicente Barrul y Diego Crespo.

Con este espectáculo, desarrollado por Barrul Promotions, la ciudad de León se pone en el mapa del boxeo internacional, ha asegurado Canuria que ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento de León a las actividades deportivas que son claves para dinamizar la economía local, atraer visitantes de otras partes del país y reforzar la proyección de León como una ciudad segura y acogedor apara grandes espectáculos deportivos.

Noticias relacionadas

Suerte dispar para BF León y Cleba en una jornada de parón general

Suerte dispar para BF León y Cleba en una jornada de parón general

El detalle de la afición de la Ponferradina con los mineros fallecidos: «Justicia y reparación»

El detalle de la afición de la Ponferradina con los mineros fallecidos: «Justicia y reparación»

Desde la organización han explicado que el título WBA Iberoamericano es un cinturón con gran prestigio internacional y podría suponer para Antonio Barrul un importante ascenso en los ránquines mundiales. El boxeador leonés, con apenas ocho combates como profesional y ya campeón de España, se medirá a Fragma Mendoza, boxeador de enorme recorrido con un registro de 20 victorias, ocho de ellas por KO, y una sola derrota frente al número seis del mundo. Por todo ello insisten en que será «un combate emocionante y de altísimo nivel técnico y competitivo».

Además de ese combate, la velada contará con siete combates de gran calidad, con la participación de campeones de España y enfrentamientos internacionales que mostrarán el talento joven leonés en esta disciplina. Participará parte del equipo de Barrul Promotions, dirigido por el entrenador Vicente Barrul. Además, en el descanso se ha programado un gran show con artistas invitados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  2. 2 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  3. 3 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  4. 4 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  5. 5 Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino
  6. 6 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  7. 7 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida
  8. 8 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  9. 9 Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026
  10. 10 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una nueva 'Noche de las Estrellas' para elevar el boxeo en León

Una nueva &#039;Noche de las Estrellas&#039; para elevar el boxeo en León