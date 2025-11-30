El detalle de la afición de la Ponferradina con los mineros fallecidos: «Justicia y reparación» El fondo norte del estadio lució un emotivo mensaje por los mineros fallecidos en Vega de Rangos y la reciente sentencia absolutoria por el accidente del pozo Emilio del Valle en 2013

I. Santos León Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:25

Ponferrada rindió su particular homenaje a los dos mineros fallecidos en Vega de Rangos, Asturias, el viernes 21 de noviembre y a los seis que perdieron la vida en el pozo Emilio del Valle, de la Hullera Vasco Leonesa, el 28 de octubre de 2013 y de cuyo juicio ha salido recientemente una sentencia absolutoria.

El Bierzo también siente el negro carbón y la solidaridad de sus gentes se mostró en el partido que enfrentó a la Ponferradina y al Arenas de Getxo este sábado en el Toralín. Los aficionados del fondo norte mostraron al inicio del encuentro varias pancartas que, en conjunto, exhibían una petición: «justicia y reparación». Lo pedían para los fallecidos en Vega de Rangos, en Cangas del Narcea, donde perdieron la vida dos trabajadores, Óscar Díaz, cangués de 32 años, y Alison Soares, de 42 años y vecino de Caboalles de Abajo, en el municipio de Villablino.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16:45 horas, en un cambio de turno. En el taller de trabajo se encontraban en ese momento las dos víctimas mortales y un tercer compañero. Los testimonios apuntan a que se encontraban en labores de preparación y control, cuando de forma súbita se produjo el derrumbe. A una de las víctimas el desprendimiento le dio de lleno, a otra le atrapó, y el tercero salvó la vida «por centímetros». Fue este trabajador el que utilizó la emisora para dar aviso del suceso.

Sentencia del accidente en el pozo Emilio del Valle

Por otro lado, se menciona también a los mineros del pozo Emilio del Valle. El 28 de octubre de 2013 seis trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa perdieron la vida tras una emisión masiva de grisú. Un caso que conmocionó a la provincia leonesa en su momento y que tras más de diez años de espera sentó en el banquillo de los acusados a 16 personas -propietarios, directores de mina, ingenieros y responsables del mencionado pozo-.

Después de un juicio de dos meses con largas sesiones, la sentencia se hizo esperar más de dos años. Fue el 18 de noviembre cuando se conoció que la jueza del caso absolvía a los 16 acusados de los delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

La causa de la muerte de los seis mineros fue una emisión «brusca y masiva de metano que rebasó el 5% de grisú y redujo el oxígeno al 1%». Así lo remarca la jueza en la sentencia del caso por la muerte de seis mineros en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013.

La jueza considera que aunque la mina estuviera catalogada como de tercera categoría por las concentraciones de metano y por ello existiera riesgo de fenómenos dinámicos, la empresa empleó todos los métodos de prevención.

Unas palabras de apoyo y de sentimiento compartido de toda una provincia que, años después del cierre de la minería, sigue viendo sus lágrimas teñidas de negro.