El BF León, tras su victoria.
Repaso de la jornada del deporte leonés

Suerte dispar para BF León y Cleba en una jornada de parón general

Solo esos dos equipos compitieron en un fin de semana donde tanto el baloncesto de Segunda FEB como el fútbol masculino y femenino paró antes de un intenso mes de diciembre

Borja Pérez

Borja Pérez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

En un fin de semana de parón en diferentes competiciones tanto de fútbol como de baloncesto, BF León y Caja Rural Cleba fueron los únicos equipos del panorama deportivo leonés que desarrollaron con normalidad su competición. La suerte fue dispar para ambos, con victoria en el baloncesto y derrota por la mínima en el balonmano.

Descansaron en Tercera RFEF el Atlético Mansillés, La Virgen, el Atlético Bembibre y el Júpiter Leonés, en Segunda FEB el Clínica Ponferrada SDP y la Cultural Baloncesto y, en la Segunda Federación de fútbol femenino, también hizo lo propio el Olímpico de León.

BF León 83-76 TGN Basket

Las leonesas cumplieron ante el colista y, pese a no brillar, acabaron llevándose el triunfo en un partido trasladado al pabellón San Esteban por el encuentro disputado en la misma tarde del sábado del Abanca Ademar en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa.

El BF León consiguió imprimir una velocidad superior durante los primeros compases, llevándose el primer parcial por 31-22. Sin embargo, desde ese momento, surgirían las dudas en defensa, además de un ataque que dejó de carburar como al principio, firmando un segundo parcial de 13-20 para irse al descanso con todo mucho más igualado.

Tras la reanudación, las leonesas volvieron a abrir ventajas importantes para acabar llevándose un triunfo sostenido principalmente por los 22 puntos anotados de Katiana Benítez. De esta forma, con una racha de tres triunfos, el equipo se queda en la tercera plaza de la tabla con siete triunfos y dos derrotas, una más que el primer y segundo clasificado.

Caja Rural Cleba 27-28 Lobas Oviedo BF

Duelo épico con final cruel para el Caja Rural Cleba en el Palacio de los Deportes de León. El conjunto leonés peleó ante las líderes de la categoría y, durante el primer tiempo, a pesar de las rentas nunca superiores a tres goles de las asturianas, lograron llegar al descanso con todo muy abierto (15-16).

Empezó mejor el Oviedo en la segunda mitad, el Cleba respondió y, desde ahí, ningún conjunto logró ventajas importantes, llegando a los últimos minutos con máxima igualdad (26-26). Ahí, sería la portera visitante, Raquel Álvarez, quien impidió con una parada a los siete metros que las leonesas lograran sumar, al menos, un empate. De esta forma, las blanquiazules se mantienen en lo alto de la tabla y las leonesas se quedan en la novena posición de la División de Honor Oro, con seis puntos.

