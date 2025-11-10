Jornada aciaga sin triunfos en el deporte leonés

Borja Pérez Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:41 Comenta Compartir

No ha sido el mejor fin de semana en lo que se refiere al deporte leonés. Con esta definición tan clara como concisa puede definirse una jornada que, en líneas generales, no ha salido como se esperaba.

De hecho, ninguno de los equipos de élite de la provincia consiguió ganar. La Virgen obtuvo la única noticia que podría considerarse como positiva, aunque fue un empate ante su gente ante el Mirandés. Los demás, todos cayeron en un fin de semana para el olvido.

La Virgen 1-1 CD Mirandés 'B'

En un duelo que la tabla marcaba como muy parejo al tratarse de dos equipos con situaciones clasificatorias muy similares, el CD La Virgen no fue capaz de aprovechar su condición de local para aventajar al rival y romper su dinámica de dos derrotas consecutivas.

Tras una primera parte de fútbol trabado y tarjetas varias en ambos lados, Lescun abrió el marcador después del paso por vestuarios. Logró mantener bien el equipo de Nanín su ventaja hasta que, en el minuto 90, la crueldad llegó a Los Dominicos con el tanto de Jiménez que silenció a la afición local.

Júpiter Leonés 1-2 Guijuelo

Jugar en casa sigue siendo el gran debe del Júpiter Leonés. De nuevo, aunque esta vez frente a un rival más consolidado en la clasificación, el filial culturalista volvió a caer por la mínima ante su gente y ya van cuatro derrotas en cinco duelos como local que colocan a los leoneses en la zona baja de la Tercera RFEF.

Se vio por detrás el cuadro de Pallide al filo del ecuador del primer acto con el gol anotado por Hugo para los salmantinos, pero la reacción llegó desde los once metros antes del descanso a través de la diana de Turi. Sin embargo, en la segunda mitad, ya en los últimos compases, Kinateder logró asestar el golpe definitivo.

UD Santa Marta 2-0 Atlético Mansillés

No pudo mantener su racha el Atlético Mansillés en un duelo directo por los playoff de ascenso -algo impensable antes de empezar la temporada-. El conjunto de Mansilla de las Mulas llegaba a Salamanca con la motivación y el respaldo de sus dos últimas victorias consecutivas y la intención de soñar, por qué no, con alargar su estancia en la zona alta de la tabla.

Y compitió en todo momento el Atlético Mansillés, pero Chopi adelantó a los locales antes del descanso y, a pesar de la revolución de José Ángel Montaña tras el paso por vestuarios con hasta tres cambios, el marcador solo cambió para pasar al dos a cero definitivo.

Atlético Bembibre 0-4 Tordesillas

Nada salió para el Atlético bembibre. Aunque quizás el resultado sea acabó siendo excesivamente abultado, la realidad es que el Atlético Tordesillas fue superior a la hora de saber manejar los diferentes compases del partido.

A los diez minutos, los vallisoletanos se adelantaron por medio de Chatún y, de hecho, pudieron abrir brecha ya en la primera mitad. Sin embargo, todo se mantuvo así hasta el tramo final. Desde que Dani Díez puso el segundo en el 71, los bercianos se fueron del partido hasta acabar recibiendo dos tantos más, impidiendo así su avance en la clasificación.

Real Sociedad Fem 5-0 Olímpico de León

Duro correctivo para el Olímpico de León tras un partido en el que, sobre todo durante el primer acto, no merecieron irse al descanso con una desventaja de dos tantos. Sin embargo, las donostiarras no perdonaron ningún error e hicieron daño aprovechando errores de las leonesas.

En la segunda mitad, el filial txuri-urdin mantuvo su intensidad de cara a la meta rival hasta terminar por endosar tres goles más a las leonesas y cerrar el partido con un marcador demasiado doloroso.

Córdoba 39-32 Caja Rural Cleba

La solidez de Córdoba fue suficiente para impedir a Caja Rural Cleba puntuar en su visita a Andalucía. Las cordobesas, comandadas por una gran Zoe Turnes que terminó la contienda con 17 tantos en su casillero, fueron superiores en todo momento hasta terminar por confirmar su triunfo.

Ya llegaría todo muy decantado al descanso, con un 18-11 en favor de los locales contra el que nada pudo hacer el Cleba en una segunda mitad donde la intensidad del Córdoba se mantuvo.

BF León 58-59 Ibaizabal

El BF León cayó por la mínima en el Palacio en un encuentro que no se decidió hasta el tramo final, donde Ibaizabal fue capaz de reponerse de un inicio más dubitativo para darle la vuelta al marcador. Las leonesas lograron llevarse el primer cuarto (17-14) y aumentar su ventaja al descanso (36-36).

Sin embargo, el guion cambió tras el paso por vestuarios y las visitantes recortaron la renta durante el tercer periodo. Finalmente, Ibaizabal, por medio de un parcial 10-18 en la segunda mitad, culminó la remontada hasta llevarse el triunfo.