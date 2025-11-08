Debacle del Abanca Ademar en Huesca

Borja Pérez Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Irreconocible Abanca Ademar en Huesca. En un duelo donde se presuponía que debía tomar las riendas y utilizar un ritmo alto aprovechando sus dos semanas de descanso, gozó de algunos momentos donde se vio por delante en el primer acto, pero los oscenses dieron rapidamente la vuelta al marcador y, en la segunda mitad, encontraron las costuras del conjunto de Dani Gordo hasta acabar dejándolos sin posibilidad alguna de llegar al final del partido con opciones (35-30).

Bada Huesca Ben Tekaya, Moya (7), Carlos Pérez (1), Artur Parera (5), Nenadic (2), Frank Cordiés (8), Samuel Cordiés (1) -siete inicial-; Daniel Pérez, Yoel Cuni, Rafael (4), De Souza (1), Ignacio Suárez (3), Nasarre, Óscar García (2), Tchitombi (1) 35 - 30 Abanca Ademar Saeid; Gonzalo Pérez (10), Edu Fernández (3), Alberto Martín (3), Rodrigo Pérez Arce, Adri Fernández (1), Dario Sanz (3) – siete inicial – Álvaro Pérez, Miñambres (3), Wasiak (1), Benites (1), Rozada, Sergio Sánchez (4), Zapico, Samu Sáiz y Lindqvist Parciales 1-0, 3-2, 6-6, 9-9, 13-11, 16-15 -descanso;

Árbitros Marín Lorente y García Serradilla.

Incidencias Palacio Municipal de Huesca. Jornada 8 de la Liga Asobal.

Con Oscar Lindqvist como principal novedad en la convocatoria del encuentro tras la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el pasado mes de agosto, Dani Gordo consiguió una pieza más para, a pesar de su progresiva incorporación para evitar una nueva lesión, poder contar con una rotación más.

Llegaba el Abanca Ademar a Huesca con las piernas recuperadas tras el parón inesperado por la suspensión del último choque ante Nava. Así, el equipo de Dani Gordo intentaría imponer un ritmo alto desde el inicio ante un Huesca que jugó entre semana Copa y que llegaba más rodado, pero también más cansado.

Tras un inicio sin goles, intercambio de golpes

La situación en el inicio fue cuanto menos llamativa y es que, merced a la defensa marista y a las primeras paradas de mérito de Ben Tekaya, el primer gol del choque llegaría para los oscenses en el quinto minuto de encuentro. No tardó en llegar la reacción marista desde los siete metros, con dos goles consecutivas para adelantar al Abanca Ademar por primera vez (1-2).

A partir de ahí, el duelo se sumergió en un intercambio de golpes sin rentas mayores a un tanto comandado en clave ademarista por su vertiente diestra, con gonzalo pérez Arce y Edu Fernández al frente de los tanteadores (7-8).

Darío Sanz puso la primera ventaja de dos tantos para el Abanca Ademar, pero, lejos de crecer sobre ese marcador favorable, el Bada huesca respondió con un parcial 5-1 para darle la vuelta al choque y obligar a Dani Gordo a parar el partido (12-10), aunque eso no evitó que los locales se fueran por delante al descanso (17-15).

Mientras que en los leoneses hubo cambio en la portería ante las dificultades de Saeid para intervenir tanto como acostumbra, el meta oscense estaba erigiéndose en un héroe y esto no varió tras el descanso, lo que dejó a Huesca con una ventaja de cuatro tantos a través de la cual empezaría a fraguarse su triunfo.

Rondando el ecuador del segundo acto, el Abanca Ademar lograría acercar de nuevo los tanteadores (24-23), aunque, en líneas generales, se veía más entero a Huesca, que rapidamente volvería a adelantarse y se llegó a poner cinco tantos por encima, provocando un nuevo tiempo muerto de Dani Gordo.

Todo decantado tras la caída ademarista

Los leoneses se habían desplomado y Huesca, que venía de cinco jornadas sin conseguir ganar, aprovechó las dudas ademaristas para convertir el final de partido en un bmonopolio donde hicieron lo que quisieron con el conjunto visitante.

Solo Gonzalo -10 goles al final, un tercio del equipo- fue capaz de destacar en un duelo donde los oscenses llegaron a ponerse nueve goles por encima (35-26), una renta más que suficiente para celebrar antes de tiempo a pesar del parcial 0-4 de los de Dani Gordo que sirvió para maquillar el resultado final (35-30).

