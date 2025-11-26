El «inesperado» despido de Estévez: «Es una de las situaciones más dolorosas» El ya extécnico blanquiazul se despide del equipo recordando la escena en la que Sietes, Eduardo Domínguez y Silvano le comunicaron que no continuaba al frente de la Ponferradina

La noticia de su cese llegó este martes por la tarde y pilló a Fernando Estévez completamente desprevenido. Pensaba que se trataba de un asunto administrativo y cuando entró en el despacho se encontró con Eduardo Domínguez, José Sietes y el presidente José Fernández Nieto. Allí le comunicaron que su etapa al frente de la Ponferradina había terminado.

El técnico no pudo evitar mostrar su sorpresa, según ha explicado en rueda de prensa. «Es una de las situaciones más dolorosas que me ha tocado vivir», reconoció.

Desde su llegada el 28 de junio, Estévez tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos que ha mencionado, entre ellos una pretemporada larga, la lesión de Vicente Esquerdo, «piedra angular del proyecto», y la falta de fichas libres marcaron el inicio de la temporada. «No nos quedó más alternativa que adaptarnos e intentar funcionar», explicó, recordando los ajustes constantes para sacar adelante el proyecto.

El respaldo de los jugadores

Tras el punto de inflexión en Talavera, donde una derrota hubiera marcado su destitución, los capitanes y el resto de la plantilla se reunieron con Estévez y ofrecieron todo su apoyo. Fueron ellos quienes dieron un paso adelante, asumiendo responsabilidades dentro del campo y ayudando a consolidar un equipo «con identidad propia».

Sin embargo, ningún jugador apareció en la sala de prensa durante la despedida en la que estuvo acompañado por un miembro de su staff y el jefe de prensa del club.

Estévez destacó los más de 500 minutos sin encajar gol y el pase de ronda en la Copa del Rey, además de la buena dinámica a pesar de la derrota «injusta» en Vigo el pasado fin de semana.

Motivos del cese

La reunión con la directiva confirmó que la decisión no estaba vinculada al esfuerzo del equipo ni a la dedicación de Estévez. Intentó pedir explicaciones, argumentar y rebatir la decisión, pero la respuesta fue firme: el club esperaba estar en la parte más alta de la clasificación y la posición, a cinco puntos del playoff no cumplía con las expectativas, a pesar de la buena dinámica de los últimos partidos.

Despedida con gratitud

A pesar del dolor, Estévez se despidió con respeto y agradecimiento. Dedicó palabras a todo el club, a todos los trabajadores, a la ciudad y a la comarca. No olvidó a la afición, y especialmente a aquel aficionado que siempre le animaba. «Quien haya visitado las instalaciones sabe que, mañana, tarde y muchas veces noche, trabajé y me desviví para que el proyecto saliera adelante», afirmó, dejando claro su compromiso personal con el club.

Cerró su intervención destacando el orgullo personal y profesional que siente por su paso por la Ponferradina, dejando un mensaje de entrega, respeto y gratitud que permanecerá en la memoria de todos los que le acompañaron en esta etapa, además de desear suerte para el próximo partido al equipo.

