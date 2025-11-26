leonoticias - Noticias de León y provincia

El nuevo entrenador de la Ponferradina, Mehdi Nafti, y su segundo.

Mehdi Nafti, nuevo entrenador de la SD Ponferradina

Con una amplia trayectoria como futbolista en equipos como el Racing o el Real Valladolid, desembarca en Ponferrada

León

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:02

Mehdi Nafti (Toulouse, Francia, 1978) es el nuevo entrenador de la SD Ponferradina. El nuevo técnico blanquiazul dirige este miércoles su primer entrenamiento al frente del equipo.

Nafti, que sustituye a Estévez tras su destitución, desarrolló una amplia carrera como futbolista profesional, que arrancó en el club de su ciudad natal, el Toulouse FC. En España militó en el Real Racing Club, Real Valladolid, Real Murcia y Cádiz CF. También compitió en Inglaterra con el Birmingham City y en Grecia con el Aris de Salónica. Además, fue internacional con la selección de Túnez y con ella se proclamó campeón de la Copa de África 2004 y disputó el Mundial de Alemania de 2006.

Su carrera como técnico arrancó en 2016 al frente del Marbella FC. Posteriormente dirigió al Mérida AD y al CD Badajoz. En la temporada 20/21 vivió su primera experiencia en Segunda A al frente del CD Lugo. En la misma categoría ha estado también al frente del CD Leganés, el Levante UD y el AD Alcorcón.

También ha entrenado al Wydad Casablanca marroquí, con el que disputó el Mundialito de Clubes, y al Al-Khor de Catar. Ahora, Mehdi Nafti continúa su trayectoria en la SD Ponferradina para afrontar la temporada en Primera Federación.

Junto a él se incorpora al equipo como segundo entrenador Pablo Lago (Vegadeo, Asturias, 1974). Regresa así al equipo en el que ya militó durante dos campañas junto a Jon Pérez Bolo.

