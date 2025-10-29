Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

Ayoub remata en una de las ocasiones más claras del Atlético Astorga.

Dani González León Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:54

Cruel. Muy cruel. Así ha sido el destino del Atlético Astorga en esta Copa del Rey que, tras un partido lleno de entrega y donde fueron, incluso, superiores al Mirandés, se han quedado apeados de este torneo en los penaltis.

El gol de Adri Álvarez en el minuto 89 forzó la prórroga (1-1), donde los de Lago tuvieron más acercamientos que su rival, pero los penaltis (3-4) dejaron sin premio a un buen Atlético Astorga. El fútbol dio la vuelta a la situación y fue el propio Álvarez quien erró el lanzamiento decisivo que dio la opción al visitante Tamarit de clasificar a los rojillos.

Atlético Astorga Llamazares; Sergio Peláez (Álvarez, min. 78), Jesu, Jony Lopes, Selles, Ceinos; Aleixo (Canito, min. 78), Albertín (Imad, min. 106), David Álvarez (Ribe, min. 86); Ayoub (Ivi Vales, min. 65), Cervero (Mario, min. 65) 1 (3) - 1 (4) CD Mirandés Juanpa; Juan Gutiérrez, Postigo, Medrano, Varela (Pica, min. 84); Tamarit, Aarón Martín (Barea, min. 82), Marino, El Jebari (Gabri, min. 106); Petit (Aarón Cámara, min. 111; Hodei, min. 119), Eto'o Goles 0-1, min. 57, Petit. 1-1, min. 88, Álvarez.

Árbitro Cid Camacho (Colegio Castellano y Leonés). Mostró amarilla a Jony Lopes, Jesu, Sergio Peláez y a Aleixo por parte del Atlético Astorga y a Pica y a Barea por parte del Mirandés.

Incidencias La Eragudina. Primera ronda de la Copa del Rey.

En los primeros minutos, el Mirandés fue mejor, con un dominio territorial y de la pelota que podía entrar en los planes de ambos equipos. Los de Lago, con una defensa de cinco, tenían planeado un encuentro de trabajo, defensa y aprovechar las ocasiones de salir de manera más vertical.

Los astorganos amenazaron cuando pudieron. Pero los primeros minutos fueron de dominio territorial rojillo y un gran despliegue físico de los maragatos, sabiendo tapar la parcela central de su defensa.

El choque se fue abriendo poco a poco. Y la primera ocasión fue para el Atlético Astorga con un balón atrás que Aleixo remató demasiado centrado. A continuación, Cervero tuvo otra oportunidad para los astorganos.

El plan está claro para el Astorga

Y es que ese era el plan de Lago: defender bien y aprovechar los espacios que ofreciera un Mirandés que estaba mostrando carencias en la creación de juego y a la hora de dar velocidad a la circulación de pelota que era incapaz de desbordar a la defensa maragata.

Y es que los dos atacantes rojillos, Petit y Eto'o, apenas tuvieron oportunidades y, ni siquiera, tocaron el balón con asiduidad. El encuentro se encaminaba al empate sin goles al descanso, pero aún así vivió unos últimos minutos del primer tiempo movidos.

El primero en avisar fue Petit, con un disparo lejano que Llamazares envío a córner, donde Tamarit pudo adelantar a los rojillos. La respuesta llegó rápido, por medio de Ayoub, que tuvo la más clara con un remate de tacón a centro de Sergio Peláez que estuvo a punto de adelantar al Atlético Astorga.

Un remate al larguero del visitante El Jebari, anulado previamente por fuera de juego, y un balón suelto en el área del Mirandés fueron otras acciones peligrosas en un choque donde el Atlético Astorga fue de menos a más y acabó mereciendo, incluso, irse por delante al descanso.

La segunda mitad, que comenzó sin cambios, presentó un escenario similar al del inicio de partido, con un Mirandés con más capacidad de tener la pelota pero, quizá, con una pizca más de mordiente para crear más peligro a la defensa astorgana.

La genialidad de Petit

Pero una jugada de genialidad y astucia dejó a los astorganos fríos. Petit, poco antes de la hora de juego, vio a Llamazares adelantado y con una volea desde el centro del campo superó al meta leonés para adelantar al conjunto rojillo.

Intentó reaccionar el cuadro maragato en los minutos siguientes, con más balón y más actitud ofensiva. Pero el Mirandés sacó una versión más sólida antrás para aguantar el previsible arreón verde.

Ver 20 fotos Cervero, en una acción del partido. Eduardo Rodríguez

Los minutos pasaban y el Atlético Astorga era incapaz de hacer daño a los mirandeses. Es más, los rojillos, cuando salían a la contra y con espacios, eran peligrosos, especialmente un El Jebari muy vertical con el balón en los pies.

Álvarez alarga el partido

Subió la tensión, con un ambiente más crispado y una grada astorgana que protestaba cada acción, cada parón y cada decisión arbitral. Pero el marcador no cambiaba en un choque en el que el físico superior del Mirandés estaba marcando el choque.

El Atlético Astorga atacó hasta el final, lo intentó hasta el último momento. Y el premio llegó en el minuto 88 cuando Adri Álvarez encontró un rechace en la frontal y chutó con fuerza a la base del poste. De esta manera, los de Lago forzaron la prórroga.

El Astorga, más cerca de ganar en la prórroga... pero se resuelve en penaltis

El tiempo extra fue de mucho balón dividido, de poco juego, y de dos equipos que buscaban no perder lo logrado hasta el momento. El Atlético Astorga tuvo la más clara, en las botas de nuevo de Adri Álvarez, con un disparo que se fue lamiendo el poste largo de Juanpa.

Es más, en estos minutos, lejos de estar el partido igualado, el Astorga fue a más y fue mejor. Mario, tras una peinada de Ribe, volvió a tenerla, pero una acción providencial del central rojillo Postigo evitó el gol.

Con el paso de los minutos, el ímpetu en ataque de ambos equipos era cada vez menor y el desenlace a través de los penaltis era visto con mejores ojos en los dos bandos. Y, con ese consenso, once metros serían el juez de esta eliminatoria.

La tanda comenzó mal para los intereses de los de Lago, con Juanpa deteniendo el lanzamiento de Ivi Vales... pero Llamazares hizo lo propio con el disparo de Eto'o, al centro. Jesu Jiménez y Marino pusieron los primeros goles en ambos marcadores de estos penaltis. Nadie falló los siguientes lanzamientos y se llegó al quinto penalti con 3-3.

Adri Álvarez, que había sido el héroe para mandar el partido a la prórroga, comprobó la crueldad de fútbol. Erró el lanzamiento, que se fue fuera por muy poco y Tamarit no erró el quinto, dando el pase de eliminatoria al Mirandés en una noche que pudo ser histórica para el Atlético Astorga, pero que quedará, igualmente, en el recuerdo de la afición maragata.

