Más autoridad que brillo de la Deportiva para seguir en la Copa

No fue el día más vistoso de la Deportiva en lo futbolístico, pero los bercianos se impusieron en los momentos necesarios hasta conseguir pasar de ronda (1-3), que, en definitiva, es lo único importante en este tipo de eliminatorias que tanto acostumbran a complicarse más de la cuenta.

Un grave error inicial en el Logroñés empezó a allanar un camino que intentó amenazar el conjunto riojano, por momentos superior en el choque, pero que acabaría llevándose el equipo que más autoridad mostró sobre el campo en los tramos decisivos.

UD Logroñés Daza; Aitor, Eder Larrea, Val, Iñaki Sáenz; Miguel Marí (Olsson, min. 90), Anai Morales (Ismael Santana, min. 80); Manex, Txoperena (Joel febas, min. 70), Issman (Carlos Benítez, min. 80); Lhery (Otadui, min. 70) 1 - 3 SD Ponferradina Ángel Jiménez; Jorrín (Boris Moltenis, min. 71), Novoa, Andújar, Vasco Sousa; Undabarrena, Frimpong (Vlad, min. 60); Keita (Borja Vázquez, min. 60), Xemi (Borja Valle, min. 60), Álex Mula; Sergio Benito (Cortés, min. 66) Goles 0-1, min. 10, Xemi Fernández; 0-2, min. 53, Keita; 1-2, min. 56, Anai Morales; 1-3, min. 90+6, Borja Valle.

Árbitro Armando Ramo. Amonestó a Miguel Marí, Anai Morales, Iñaki Saez e Issman por parte del Logroñés y a Mula, Undabarrena, Xemi, Jorrín y Frimpong por la Deportiva.

Incidencias Estadio Las Gaunas. 2.627 espectadores. Primera ronda de la Copa del Rey.

Ya advirtió Fer Estévez de que no iba a haber demasiadas rotaciones en el once titular de la Copa y así se plasmó sobre el césped de Las Gaunas, con piezas importantes entre los elegidos de inicio, aunque también con oportunidad para algunos de los menos rodados.

Sin embargo, el hecho de que el logroñés saliera incluso con más rotaciones que la Deportiva no se notó sobre el césped. De hecho, los locales impusieron un ritmo muy elevado en el inicio, dominando a los bercianos y penetrando por la banda izquierda para generar sus primeras opciones de peligro.

Peca el Logroñés, golpea la Deportiva

Todo parecía ir sobre ruedas en el guion planteado por los riojanos hasta que los nervios se apoderaron de la zaga y, tras un mal despeje de Daza, Xemi fue el más listo para adelantarse al receptor y mandar el balón al fondo de la red. Un gol poco vistoso, pero más que suficiente para romper el arreón local y adelantarse en el marcador en los primeros minutos.

Aunque sí lo hizo en el resultado, no condicionó en lo futbolístico el primer tanto berciano. Fue la UD Logroñés quien siguió moviendo el balón en busca de encontrar las costuras blanquiazules. Los rojiblancos llegaban al área con una facilidad considerable, aunque, una vez en ella, les faltaba contundencia para imponerse a una dupla Novoa-Andújar muy seria.

Tuvo que alcanzarse la media hora de encuentro para volver a ver un disparo de los ponferradinos, por medio de Frimpong, sin peligro sobre la meta riojana. Y así se podría resumir un primer acto que no dejó grandes alardes futbolísticos y, si los tuvo, fueron en todo caso del Logroñés, con la mejor noticia del resultado para la Deportiva.

Se mantuvo replegada la Deportiva tras el paso por vestuarios, buscando romper el partido con las transiciones, aunque arriesgando con el bloque bajo ante la posibilidad de que hiciera daño el Logroñés.

Intercambio de golpes

Poco tardaría este dilema en disiparse, hasta que, precisamente a través de un contragolpe, Xemi recibió el balón en el área y, tras fallar en primera instancia el disparo, Keita aprovechó el rebote para poner tierra de por medio y estrenarse como goleador blanquiazul.

La tranquilidad se apoderó de los bercianos tras el gol, pero lo hizo hasta tal punto que, en tan solo tres minutos, el Logroñés abrió su casillero goleador para devolverle toda la tensión al choque. Tras tres jornadas con la portería a cero, la racha se rompió y el encuentro se abrió plenamente de cara a una larga media hora hasta el final.

En ella, la balanza se fue decantando sobre la meta de Ángel Jiménez y las tuvo el Logroñés, sobre todo en los pies de Carlos Benítez al minuto de ingresar, que tuvo en sus botas un mano a mano sobre Ángel y mandó el balón demasiado cruzado.

Finalmente, no logró el conjunto de Segunda Federación dar la sorpresa a pesar de su mayor dominio y la Deportiva, sin brillo pero con oficio, superó la eliminatoria, sentenciándola en el último minuto con el tanto de Borja Valle (1-3), para estar en el sorteo de la segunda ronda copera.

