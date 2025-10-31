leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chacón y Sibille pelean un balón en el derbi de la pasada temporada. Marta López
Fútbol | Copa del Rey

Cultural y Ponferradina, pendientes de una segunda ronda de Copa ¿con derbi?

Leoneses y bercianos aguardarán al próximo 11 de noviembre para conocer a su rival en una segunda ronda del torneo copero que podría cruzar sus caminos

Dani González

Dani González

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:26

Comenta

Cultural y Ponferradina han logrado avanzar en la Copa del Rey, en cuya primera ronda ha caído - de pie - el Atlético Astorga después de ceder en la tanda de penaltis ante el CD Mirandés.

Capitalinos y bercianos sí estarán en la segunda ronda, cuyo sorteo tendrá lugar en dos semanas, el martes 11 de noviembre. Será ese día cuando culturalistas y ponferradinos sepan quién es su segundo rival en este torneo.

Noticias relacionadas

La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

Los penaltis frustran el sueño copero del Atlético Astorga

Más autoridad que brillo de la Deportiva para seguir en la Copa

Más autoridad que brillo de la Deportiva para seguir en la Copa

Y sí, Cultural y Ponferradina podrían encontrarse en esta eliminatoria. Los bercianos tienen posibilidades de medirse a un Primera División, pero lo más probable es que su rival sea un Segunda División. Y la Cultural podría enfrentarse a un Primera RFEF o a un rival de su misma categoría.

Los posibles rivales

El criterio de proximidad geográfica, que ampliará sus 'fronteras' en esta segunda ronda - a unas similares al reparto de grupos de Primera RFEF - facilitaría este derbi en la Copa del Rey.

La Deportiva podría medirse a clubes de Primera División como la Real Sociedad, Alavés, Celta, Rayo Vallecano o Getafe, pero también a equipos de Segunda como la Cultural, Deportivo, Sporting, Mirandés, Burgos, Racing, Eibar o Leganés.

La Cultural, por su parte, podría jugar ante clubes de Primera RFEF como la Deportiva, Pontevedra, Racing de Ferrol, Talavera, Guadalajara, Ourense o Tenerife - encuadrado en el grupo 1 de Primera RFEF - o ante rivales de su propia categoría como Sporting, Deportivo, Mirandés, Eibar, Leganés, Racing o Burgos.

Estas eliminatorias se jugarán en el campo del equipo de menor categoría - la Ponferradina tiene asegurado jugar en El Toralín - y, en caso de que los dos equipos sean de la misma división, ejercerá de local el que salga en primer lugar - situación que se puede dar con la Cultural -. Esta segunda ronda se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre y no habrá VAR.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  4. 4 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  5. 5 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  6. 6 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  7. 7 Carlos Martínez afirma que no quiso «burlarse» de la identidad leonesa: «Se sacó de contexto»
  8. 8 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Villablino
  9. 9 La Policía desmantela una instalación con 720 plantas de marihuana en Ponferrada
  10. 10 Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cultural y Ponferradina, pendientes de una segunda ronda de Copa ¿con derbi?

Cultural y Ponferradina, pendientes de una segunda ronda de Copa ¿con derbi?