Cultural y Ponferradina, pendientes de una segunda ronda de Copa ¿con derbi?

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:26

Cultural y Ponferradina han logrado avanzar en la Copa del Rey, en cuya primera ronda ha caído - de pie - el Atlético Astorga después de ceder en la tanda de penaltis ante el CD Mirandés.

Capitalinos y bercianos sí estarán en la segunda ronda, cuyo sorteo tendrá lugar en dos semanas, el martes 11 de noviembre. Será ese día cuando culturalistas y ponferradinos sepan quién es su segundo rival en este torneo.

Y sí, Cultural y Ponferradina podrían encontrarse en esta eliminatoria. Los bercianos tienen posibilidades de medirse a un Primera División, pero lo más probable es que su rival sea un Segunda División. Y la Cultural podría enfrentarse a un Primera RFEF o a un rival de su misma categoría.

Los posibles rivales

El criterio de proximidad geográfica, que ampliará sus 'fronteras' en esta segunda ronda - a unas similares al reparto de grupos de Primera RFEF - facilitaría este derbi en la Copa del Rey.

La Deportiva podría medirse a clubes de Primera División como la Real Sociedad, Alavés, Celta, Rayo Vallecano o Getafe, pero también a equipos de Segunda como la Cultural, Deportivo, Sporting, Mirandés, Burgos, Racing, Eibar o Leganés.

La Cultural, por su parte, podría jugar ante clubes de Primera RFEF como la Deportiva, Pontevedra, Racing de Ferrol, Talavera, Guadalajara, Ourense o Tenerife - encuadrado en el grupo 1 de Primera RFEF - o ante rivales de su propia categoría como Sporting, Deportivo, Mirandés, Eibar, Leganés, Racing o Burgos.

Estas eliminatorias se jugarán en el campo del equipo de menor categoría - la Ponferradina tiene asegurado jugar en El Toralín - y, en caso de que los dos equipos sean de la misma división, ejercerá de local el que salga en primer lugar - situación que se puede dar con la Cultural -. Esta segunda ronda se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre y no habrá VAR.