Un Atlético Astorga sin red se la juega en Villaviciosa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:03

El margen de error, de existir, es escaso. Las urgencias ya aparecen por la puerta de un Atlético Astorga que, pese a estar estrenando el mes de noviembre, disputa este domingo una final.

Los de Lago se miden a partir de las 12:00 horas al Lealtad en el campo de Les Caleyes, en Villaviciosa, con la necesidad de sumar para no quedar como colista en solitario en la tabla del grupo 1 de Segunda RFEF.

Los de Lago, que apenas han logrado sumar cuatro puntos – el triunfo a domicilio ante el Valladolid Promesas y el empate en La Eragudina ante el Rayo Cantabria – vienen de caer ante un Langreo en una situación similar a la del Lealtad.

Sin margen de error

Pero en esta ocasión los de Lago no pueden fallar. El equipo asturiano también suma cuatro puntos y comparte urgencias con los maragatos. El que pierda, el que caiga, quedará muy tocado. Y el Atlético Astorga no quiere ser ese equipo, sino aprovecharse – en el buen sentido – de los maliayos para sacar la cabeza y avanzar.

La Copa no ha servido como acicate a los astorganos, que forzaron los penaltis ante un Segunda División, pero cayeron. Con fatiga evidente por ese sobreesfuerzo, pero la sensación de que al máximo nivel pueden competir contra cualquiera, saben que la primera gran final de la temporada se juega en Les Caleyes.

