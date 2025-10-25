El Astorga peleó por un empate que nunca llegó en Langreo

Alberto P. Castellanos León Sábado, 25 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Buen encuentro del Atlético Astorga en tierras astuarianas pero sin recompensa. Quizá no una victoria ya que el Langreo dominó la primera mitad pero no así la segunda a pesar de que fue tras el descanso cuando llegó el único gol de la tarde en el Ganzábal para llevarse su primer triunfo de la temporada.

La línea de defensa del equipo maragato con cinco efectivos costaba a los asturianos acercarse con peligro pero su predominio era abrumador porque, una vez en el área esa defensa tenía problemas para impedir las ocasiones del Langreo. Su dominio se mantuvo hasta un minuto 15 en el que Pablo Pérez frenó un ataque astorgano que culminó Sellés con un tiro alto aunque minutos después fueron los locales casi logran adelantar a los asturianos.

Los balones a la espalda, cuando la presión del Astorga dejaba espacios, eran aprovechados por los locales para buscar el primer gol aunque el equipo maragato salía con fluidez hacia la portería contraria y con jugadas a balón parado como mejor opción.

UP Langreo Adrián Torre; Nacho López, Amez, Liam López (Ojeda, min. 66), Á. Menéndez; ván González, Sergio Orviz, Lucas Suárez (Omar Álvarez, min. 58), Samu Pérez (René, min. 58); Pablo Pérez (Barrientos, min. 90), Guerrero (Maya, min. 90). 0 - 0 Atlético Astorga Martín; Jesu (Ivi Valdes, min. 80), Jony, Manso (David A., min. 58), Sellés; Ceinos, Aleixo (Canito, min. 74), Albertín; Ayub, Nistal (A. Áñvarez, ,min. 45), Mario S. (Cervero, min. 74). Goles 1-0. Guerrero, min 56.

Árbitro Gonzalo López Romera (colegio navarro). Mostró amarilla a Lucas Suárez, Guerrero, Renépara el Nagreo

Incidencias Estadio Municipal Ganzábal. Jornada 8 del grupo I de la Segunda RFEF.

Segunda mitad

Aunque el Astorga estaba cada vez más metido en el encuentro las ocasiones seguían llegando con más claridad para los locales. Pocos minutos después de disfrutar de la más clara hasta el momento llegó el primero gol (1-0, Guerrero en el minuto 56).

El conjunto maragato no se ha rendido para buscar un empate que se negaba gracias a uno de los mejores del equipo asturiano: Adrián Torre. El portero del Langreo evitó en diversas ocasiones el gol del empate.

Ya en el minuto 89 estuvo a punto de igualar Cervero para un Astorga que convirtió esos últimos instantes en un asedio constante a la portería de los locales.

Con la victoria, el Langreo abandona el puesto de colista y suma tres puntos para alcanzar los seis y superar así los astorganos que se quedan penúltimos con cuatro.