Once del Atlético Astorga. Atlético Astorga
Fútbol | Segunda RFEF

El Atlético Astorga suma su primer empate ante su gente

Los maragatos rompieron su dinámica de derrotas en casa aunque se mantienen inmersos en los puestos de descenso a Tercera RFEF

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:59

El Atlético Astorga no logró ganar, pero fue capaz de sumar su primer punto en casa. El Rayo Cantabria logró ponerse por delante tras el descanso, pero no logró llevarse los tres puntos merced al tanto en los últimos compases de Cervero (1-1).

Los verdes rompen así la racha de dos derrotas consecutivas, aunque siguen sin ganar frente a su afición, lo que supone un importante problema que debe solucionarse con la mayor celeridad posible para poder salir de los puestos de descenso.

Atlético Astorga

Atlético Astorga

Martín; Jonatan, Jorge Selles, Manso, Ceinos (Cervero, min. 77); Canito (Aleixo, min. 62), Albertín (Pelaez, min. 77); Ivi Vales (David, min. 62), Nistal (Adri Álvarez, min. 46), Ayoub; Mario Sánchez

1

-

1

Rayo Cantabria

Rayo Cantabria

Álvaro Jiménez; Adrián (Diego Rosado, min. 84), Cagigal, Axel, Samuel; Chino, Vallecillo, Solórzano (Manu G., min. 65), Izan Yurrieta (Rodri Ramos, min. 72); Baldrich (Manu Márquez, min. 72), Santi Franco (Diego Díaz, min. 65)

  • Goles 0-1, min. 47, Diego Fuentes; 1-1, min. 83, Cervero.

  • Árbitro Oliveira Dios.

  • Incidencias Estadio La Eragudina. Jornada 7 del grupo I de Segunda RFEF.

El Atlético Astorga afrontó el duelo condicionado por la difícil posición en la clasificación liguera y por la presión de no haber conseguido puntos aún en La Eragudina, aunque con la idea claro de seguir en el camino de lo mostrado en Burgos para acercarse, al fin, a la victoria.

José Luis Lago optó por una línea continuista, rotando solo la mediapunta, con Javi Álvarez por Adri, y buscando ya definitivamente asentar una alineación con la que generar automatismos y crecer como equipo.

El Rayo Cantabria da el paso adelante

Con estos condicionantes, el conjunto maragato dio prioridad a mantener sus líneas juntas en defensa, intentando no conceder a sabiendas de la complejidad de tener que darle la vuelta a un resultado adverso. Así, se desarrolló una primera mitad sin goles entre dos equipos bien plantados que no querían verse por debajo.

Una vez superado el paso por el vestuarios, cuando se presumía un paso adelante por parte de los maragatos en busca de adelantarse en el marcador, fue el Rayo Cantabria quien logró aprovechar su ocasión y, por medio de Diego Fuentes, se adelantó el filial racinguista.

De nuevo, el guion se complicaba y mucho para el equipo verde, que se veía obligado a remontar. Sin embargo, esta vez sí, su insistencia tuvo éxito y el Atlético Astorga, por medio de Cervero, logró empatar en los últimos minutos.

Así, logró romperse la dinámica de derrotas y, en esta categoría, cada punto suma, aunque el resultado debe servir para empezar a crecer sobre él e intentar dar un paso adelante en las siguientes jornadas.

El Atlético Astorga suma su primer empate ante su gente