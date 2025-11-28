Ziganda: «No me planteo que ningún jugador salga antes de junio» El técnico culturalista compareció ante los medios en la previa del encuentro ante un Granada CF por debajo en la clasificación

Borja Pérez Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:00

La Cultural regresa al Reino de León para un duelo «durísimo», como así lo dejó claro Ziganda en la comparecencia previa al duelo. El conjunto leonés, tras sumar dos victorias consecutivas en casa y la posterior en Cádiz, busca su tercer triunfo consecutivo.

El técnico, como ya se ha convertido en habitual, reconoció que «ha sido una semana buena de entrenamientos, lo que venimos repitiendo ultimamente. Buenas dinámicas, buena energía y recuperando jugadores».

Precisamente sobre la enfermería, Ziganda confirmó que «quitando Eneko y Rubén, además de Thiago por tarjetas, los demás están bien. Bicho está para salir de inicio». Sobre la ausencia de Ojeda, reconoció que «el juego sin él va a ser diferente porque los perfiles van a ser diferentes. No les pido lo mismo, quiero intentar sacar lo mejor que tiene cada uno». «Thiago es un jugador importante en el esquema, es un jugador con muchos registros que abarca mucho campo. Si algo estamos viendo es que estamos teniendo bajas muy importantes y la estamos supliendo. La plantilla está muy disponible», asintió.

Un partido «durísimo»

Sobre el encuentro, el navarro dejó claro que espera «un partido durísimo», incidiendo en que «no me gustaría que corriesen mucho al espacio, tienen jugadores muy agresivos en la profundidad». «La clasificación no la miro nunca, sé más o menos donde estoy y yo creo que no estamos relajados, estamos con muchas ganas de que llegue el partido. Hay equipos como el Granada que vienen con mucha necesidad y nosotros tenemos que decirle que empiecen a ganar el domingo que viene, que en nuestro campo tenemos que ganar los tres puntos», explicó.

Ante los números de la Cultural bajo su tutela desde el banquillo, Ziganda afirmó que «solo son numeros que sí son importantes y que necesitamos ganar partidos. Necesitamos que el equipo sea competitivo y que los jugadores se sientan cómodos en el campo y brillen en la esencia de lo que son ellos». «La confianza es importante, pero otra cosa es la relajación. La línea entre ganar y no ganar es muy fina. Vemos equipos con muchísima calidad que les cuesta mucha ganar», destacó.

Por último, sobre la posibilidad de que algunos de sus futbolistas, centrando principalmente la murada en Lucas Ribeiro, pueda salir, Zigando concluyó dejando claro que «no me planteo que ningún jugador salga antes de junio».

