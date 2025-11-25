La Cultural supera a Madrid y Barça y es el mejor visitante de España

Borja Pérez Martes, 25 de noviembre 2025, 10:20 | Actualizado 10:26h. Comenta Compartir

Si de algo está siendo capaz la Cultural en su regreso a Segunda División es de sorprender allá donde va a jugar. Quizás por la confianza que puede generar en sus rivales el hecho de llevar la vitola de recién ascendido, el conjunto de Ziganda ha conseguido que deje de parecer casualidad su rendimiento lejos del Reino de León.

Todo empezó allá por el mes de septiembre, cuando, después de un mal inicio de temporada plagado de dudas y sin conseguir ganar en las cuatro primeras jornadas, la entidad culturalista llegó a El Sardinero a un partido en el que se veía claramente inferior ante un Racing líder e imparable hasta el momento.

El inicio de una travesía exitosa

A través de un partido que rozó la perfección, los leoneses lograron sumar su primer triunfo tras endosarle un 2-4 a los verdiblancos en lo que simplemente sería la antesala de la que ahora se puede empezar a denominar como la Cultural de las grandes historias.

Dos semanas después llegaría la visita al José Zorrilla, con los alicientes que implica el hecho de tratarse de un duelo con tanta rivalidad que no se daba desde el año 2017 y, además, con cambio en el banquillo. Se estrenó Ziganda por todo lo alto, con una épica victoria para poner la piedra inicial de un proyecto que avanza con paso firme y que ya ha conseguido victorias en feudo importantes como Zaragoza o Cádiz.

Con esta última en el Nuevo Mirandilla, la Cultural ha conseguido colocarse en una posición privilegiada en lo que se refiere a las últimas jornadas a domicilio. Tanto es así que, de hecho, según los datos de @StatsSegunda, los leoneses son el mejor equipo de todo el fútbol profesional cuantificando los últimos seis duelos como visitante de los diferentes clubes.

Con 12 puntos de 18 posibles, solo le iguala en puntuación el Burgos, aunque con menos diferencia de goles, superando ambos a equipos de máxima entidad como el Real Madrid -11 puntos-, el FC Barcelona -10 puntos- y el Villarreal CF -10 puntos-, además de otros conjuntos de Segunda como el Castellón y el Leganés -11 puntos-, Deportivo y Racing -10 puntos-.

Si bien hace algunas semanas este dato que ya pasa a la historia de la travesía culturalista por el fútbol profesional era contrarrestado con una mala dinámica en el Reino, el conjunto leonés ha logrado solventar sus problemas como local con dos triunfos consecutivos que sitúan al equipo en la décima posición de la categoría, cuatro por encima del descenso.