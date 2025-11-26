Tresaco: «Queremos que el Reino sea un infierno, vamos a por la tercera victoria»

Borja Pérez Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:25 Comenta Compartir

Es otra de las grandes novedades de esta Cultural que sigue creciendo partido tras partido y ya ha conseguido alcanzar los veinte puntos. Rafa Tresaco, que entusiasmó a la afición culturalista por su gran rendimiento en pretemporada y en el inicio de campaña, sufrió un parón inesperado por una lesión que le mantuvo varias semanas alejado de los terrenos de juego.

Ahora, a pesar de la competencia, está empezando a sumar minutos con Ziganda y valoró en rueda de prensa la situación que atraviesa el equipo en la previa del choque ante el Granada CF de este sábado.

El atacante culturalista admitió en primer lugar que el equipo «está con muchas ganas de este fin de semana ya que llevamos dos victorias seguidas y sobre todo queremos hacernos fuertes en casa, vamos a por la tercera, sin mirar la clasificación, pero sumando de tres en tres». Precisamente sobre esta mejoría como locales incidió Tresaco, dejando claro que «hay que hacer ver que venir al Reino es muy complicado y que sea esto un infierno».

El regreso de la lesión

En lo personal, tras sumar sus primeros minutos ante el Deportivo más de dos meses después de caer lesionado tras el choque ante el Almería, el aragonés reconoció que «me encuentro muy bien, creo que cuando me lesioné era imposible pensar que a estas alturas iba a estar así porque en principio parecía que no iba a jugar más en 2025, que después pasa a doce semanas y que en la jornada diez estuviera compitiendo me parece una locura».

A pesar de ello, no dudó en asentir que «cuando me lesioné me encontraba en mi mejor momento, en Burgos me encontré muy bien. Fue un parón en seco y psicológicamente fue muy duro. Los compañeros me lo han hecho más fácil».

Sobre el rival, dejó claro que «será un partido complicado, como todos, sabemos que tienen una calidad individual increíble, lo veo un poco parecido al del Cádiz». «Tenemos que sacar adelante y ser más intensos en los primeros minutos para que los equipos de la categoría vean que venir a León no es un sitio fácil», explicó.

En torno a la competencia, por último, concluyó admitiendo que «seguimos prácticamente la misma línea. Juegas diez veces contra el Ceuta y pierdes una que es la que se dio. Lo que se ve el fin de semana es lo que hacemos durante la semana. Tengo la suerte de poder jugar en varias posiciones, donde me quiera poner. Me encuentro bien en la derecha, como segundo punta o en la banda izquierda. Tenemos que pelear durante la semana para poder jugar el fin de semana».