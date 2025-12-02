Ziganda: «A nivel de confianza es muy importante ganar en Copa para tener a la gente enganchada»

Borja Pérez Martes, 2 de diciembre 2025, 09:54 Comenta Compartir

Cambió de competición para la Cultural. Los leoneses, sin apenas margen para asimilar la derrota por la mínima ante el Granada CF el pasado sábado, regresa a la Copa, donde recibirá al Andorra con la idea de poder pasar de ronda y recibir a un conjunto de Primera División.

De cara a este encuentro, Ziganda reconoció que «aprovecharemos la Copa para que juegue la gente que no viene jugando habitualmente», admitiendo de nuevo, como el día ante el Tropezón, que el miércoles se verá en el Reino un once repleto de nuevas caras respecto a lo que se viene viendo en liga en las últimas jornadas.

El turno de los menos habituales

Ante esta situación, el entrenador navarro manifestó su idea de que los menos habituales «jugasen como están entrenando y luego, pues sí, evidentemente el objetivo principal para nosotros en la liga, pero esta competición está bien para darle la oportunidad a los que menos participan».

En cuanto a la enfermería, encabezada en este momento por la lesión de Rodri Suárez, que se tuvo que retirar en el choque ante el Granada, el 'Cuco' se mantuvo a la espera de «la resonancia que tiene hoy» para valorar su situación y admitió que «hay algunos jugadores con procesos gripales y sobrecargas del partido, no vamos a arriesgar con ellos».

Sobre el rival, que recientemente ha cambiado el entrenador, el entrenador culturalista afirmó que «no sé si rotarán o no, en la primera ronda lo hicieron pero ahora tienen un entrenador nuevo, lo que está claro es que juegue quien juegue tienen un modelo muy claro. Pueden cambiar algunos matices, pero la esencia la mantienen».

En este contexto, ante la posibilidad de que se pueda parecer este duelo al que se vivirá en liga en apenas un mes, Ziganda dejó claro que «no tiene mucho que ver a nivel de estrés. El partido de liga no es lo mismo de un partido de Copa». «Espero que sea el partido de aquellos que no están jugando hasta ahora. Espero que algunos como Paco o Juan tengan esas ganas de demostrar», asintió.

A pesar de que sea el momento de los menos habituales, Ziganda no quiere ni mucho menos dejar a un lado la Copa porque «ganar siempre es bueno». «Para la cabeza siempre es bueno ganar y tener a la gente enganchada. A nivel de confianza es muy importante también», concluyó.