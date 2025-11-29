El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final

Borja Pérez Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:18 Comenta Compartir

Así es la Segunda División, la clasificación deja de tener relevancia alguna cuando el balón empieza a rodar. La Cultural lo ha podido vivir en su vertiente más positiva, pero también al contrario, y así volvió a reflejarse ante el Granada CF.

Los andaluces llegaban tocados y en puestos de descenso, pero, a través de un gran inicio y de ser capaces de adelantarse en la primera mitad, resisitieron las embestidas de una Cultural claramente de menos a más en el choque y acabaron llevándose los tres puntos.

Cultural Badia, Calero, Rodri Suárez (Tomás Ribeiro, min. 80), Barzic, Hinojo; Yayo (Bicho, min. 60), Salu Diallo; Mboula (Tresaco, min. 60), Chacón, Ribeiro; Manu Justo (Collado, min. 80) 0 - 1 Granada CF Astralaga; Diallo, Manu Lama, Williams, Naasei (Casadesús, min. 75); Sergio Ruiz, Pedro Alemañ (Alcaraz, min., 60), Souleymane (Rodelas, min. 86); Jorge Pascual (Bouldini, min. 86), Sola, Arnaiz (Trigueros, min. 75) Goles 0-1, min. 22, Jorge Pascual.

Árbitro González Díaz. Amonestó a Ribeiro por parte de la Cultural y a Arnaiz, Casadesús, Barzic y Jorge Pascual por parte del Granada CF.

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 16 de la Liga Hypermotion.

Tras el rendimiento del equipo en los últimos encuentros, Ziganda siguió optando por la línea continuista, con la única entrada de Yayo ante la ausencia por sanción de Thiago Ojeda en la medular. Aunque el técnico reconoció que Bicho ya estaba «para jugar de inicio», finalmente fue el asturiano el elegido para ocupar ese puesto junto a Selu Diallo.

No consiguieron ninguno de los dos conjuntos imponer su dominio sobre el césped y los primeros minutos reflejaron una situación de tanteo, con intentos ofensivos en ambos lados, pero sin acabar de generar peligro real en las áreas.

Poco a poco, consiguió crecer el Granada a través de una presión muy elevada con la que anulaba los intentos de sacar el balón jugado de los culturalistas. Así conseguirían encerrar a los de Ziganda hasta que, en un córner, Jorge Pascual aprovechó la prolongación de cabeza de Manu Lama para mandar el balón al fondo de la red.

Como en Cádiz, la situación se complicó para los leoneses, aunque en esta vez sin una imagen ni mucho menos similar a la que presentaron en el feudo gaditano. Y es que, a pesar de ir por debajo, los leoneses no conseguían conectar con sus jugadores de ataque, sobre todo con Luis Chacón, quien debía encargarse de ordenar la sala de máquinas.

Tardaría más de media hora la Cultural en dar un paso adelante con balón, pero el Granada también lo aprovechó para buscar hacer daño al contragolpe, precisamente la virtud que más destacó Ziganda sobre los andaluces en la rueda de prensa previa al choque. Aunque los locales mejoraron en el último tramo, no fue suficiente para empatar antes del descanso, pues la única acción destacable llegaría por medio de un disparo tímido de Lucas Ribeiro.

Las claves Presión inicial del Granada El conjunto nazarí comenzó a cimentar su victoria a través de la presión imprimida sobre todo durante la primera media hora de encuentro, a través de la cual anuló a la Cultural hasta anotar el tanto que le acabaría dando el triunfo. Tresaco La Cultural reaccionó en el partido a través de los cambios y Tresaco tuvo varios destellos de calidad que reflejan que el jugador está listo para convertirse en una pieza importante en esta Segunda División.

Empezaría el segundo tiempo con polémica tras una falta de José Arnaiz -que ya tenía amarilla- sobre Mboula que hizo enfadar a los jugadores y aficionados pidiendo la expulsión del futbolista nazarí. En lo futbolístico, la Cultural subió sus líneas para complicar las circulaciones rojiblancas, consiguiendo más tiempo de posesión.

Costaría traducirlo en ocasiones, sobre todo hasta que llegaron los primeros cambios en la Cultural, con la entrada de Bicho y Tresaco que dio un mayor dinamismo en ataque. Tuvo ocasiones importantes Manu Justo, aunque en situaciones poco privilegiadas de remate, lo que impidió que pusiera el empate.

La más clara sería para Tresaco, que, tras un gran control, remató a portería y fue Astralaga quien sacó el balón con una buena parada abajo. A partir de ahí, los leoneses crecieron, también gracias a las variaciones ingresadas desde el banquillo.

Acabaría la Cultural completamente volcada sobre la meta de Astralaga, buscando hacer daño a través del balón parado -sumando un disparo al travesaño de Chacón-, pero los culturalistas se quedaron a las puertas del empate y el Granada acabaría celebrando la victoria ante su afición en el Reino de León.