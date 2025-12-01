La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural El club entiende que la infracción cometida por este seguidor no debía conllevar la sanción impuesta y pide un trato «igualitario» que con el resto de clubes de la competición

Rubén Fariñas León Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

Finalizaba la primera parte del partido entre la Cultural y el Granada de este pasado sábado, 29 de noviembre. El equipo leonés perdía por 0-1 y algo ocurría en la grada de animación situada en el Fondo Sur del estadio municipal Reino de León.

Transcurrido el descanso, el choque se reiniciaba con unos 200 asientos vacíos en el núcleo central de la grada anteriormente citada. Una zona donde se suele ubicar el grupo Orgullo Cazurro.

Ante las preguntas que dicha situación generó en el resto del campo, la propia parte afectada ha expuesto los motivos que les llevaron a abandonar sus asientos. «Lo sucedido fue la gota que colma el vaso. Se debe hacer una reflexión de lo que está ocurriendo en el Fondo Sur».

Finalizada la primera parte, el delegado de seguridad del estadio -presente en todos los partidos de la Cultural como local, agente de la Policía Nacional- identificó y expulsó del estadio al líder de Orgullo, encargado de dirigir la animación desde la valla amarilla que separa terreno de juego y grada.

La denuncia: «Una persona subida en la valla»

Así lo recoge también el parte emitido por la Policía Nacional en el que se explica que el coordinador de seguridad «alertó de que una persona estaba subida en la valla y permaneció en la misma utilizando un megáfono», según se ha explicado a Leonoticias desde Subdelegación del Gobierno. Los hechos se produjeron en la primera parte y en el descanso dicho 'speaker' fue identificado y expulsado de acuerdo a la Ley 19/2007 y el RD 203/2010, que justificaría la decisión de la autoridad competente: «Los espectadores deben permanecer en las zonas habilitadas por lo que la actuación se llevó a cabo conforme a la normativa vigente».

Leonoticias ha pedido conocer la versión de la persona encargada de la seguridad en el estadio sin recibir la autorización para hacerlo.

Desde el club confirman esta situación. «El chico tenía una pierna fuera de la barandilla», pero reclaman que el trato a los aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa sea «igual que a cualquier otro y que las actuaciones que se hagan sean con argumentos», han expuesto desde la entidad leonesa. «Los primeros que tomaremos medidas cuando no se estén respetando las normas seremos nosotros, pero no creemos que sea el caso», apuntan desde la dirección.

Desde la Cultural están buscando fórmulas para «solucionar todo esto como ya hemos hecho en más ocasiones», aunque de momento no hay prevista ninguna reunión con la Dirección Provincial de la Policía Nacional en León.

Orgullo pide ser como los demás

En Orgullo Cazurro tomaron la decisión de abandonar la animación ante un «atropello, persecución e injusticia» y como señal de protesta. «Lo único que ha hecho -el líder del grupo- es animar desde la valla, como todas las jornadas anteriores». Una situación que confirma la Federación de Peñas de la Cultural: «No es normal que se le eche por algo que se lleva haciendo toda la temporada. Fue todo un poco chiste», y recuerdan que, aunque este grupo no pertenece a la federación «estamos con la animación, no vamos contra nadie y son una peña más del club».

Una situación que se ha venido repitiendo en temporadas anteriores y que ha hecho estallar al grupo de animación, quienes denuncian que «el no está por encima de todo» y en el Reino de León se han desautorizado banderas, tifos y otros elementos de animación, por lo que reiteran que Orgullo Cazurro «no abandona a su equipo, lo echan» y la decisión «dura pero valiente» es como contestación a la situación que están viviendo.

El resto de peñas han reconocido que en sus viajes por otros campos, durante esta misma temporada en LaLiga Hypermotion, han podido ver «cosas bien chulas», entre otros sitios en el Molinón de Gijón o el Plantío de Burgos, que en León no han sido permitidas.