Ziganda: «La clave es no bajar el nivel de energía ni de ambición»

Borja Pérez Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

Como ya es habitual en una categoría como la Segunda División, la Cultural volverá a visitar a un equipo diseñado para ascender a Primera División, con jugadores que suman una trayectoria muy importante incluso a nivel europeo.

Para hacer frente a los gaditanos, que llegaron a ir líderes pero atraviesan ahora una dinámica peor, Ziganda apela a la necesidad de que el equipo «no baje el nivel de energía y ambición» mostrado en gran medida en el último duelo ante el Málaga.

Sobre ese partido, el técnico navarro admite que «le doy mucho valor a que ganamos con el segundo tiempo. Como entrenador, me gustó más el primer tiempo, pero le doy valor a ganar, por supuesto. Me encantó como supimos agarrarnos al partido, hubo detalles de los jugadores sacrificándose. Le pusimos mucho alma el otro día».

Tres dudas principales

Ahora, tras superar con éxito ese envite, los leoneses afrontan un duelo marcado también por la evolución de la enfermería: «Mati ha vuelto bien, ha entrenado sin problemas. Dani (Paraschiv), Bicho y Pibe si tuvieran que jugar mañana el último partido lo jugarían, somos nosotros quienes tenemos que valorar. Igual alguno viene convocado, los tres no, no queremos corres riesgos, no nos queremos volver a equivocar».

Sobre las informaciones surgidas en torno a las posibles salidas de Paraschiv -por la falta de minutos- y de Ribeiro -por el interés de un club marroquí-, el Cuco admitió estar «al margen de todo ello», aunque sobre Lucas sí dejó claro que, a pesar de su irrupción, «no valoramos que salga».

Respecto a la dinámica del Cádiz, que suma 4 encuentros sin anotar con tres empates y una derrota, Ziganda afirmó que «no es algo habitual con la calidad que tienen arriba. Nuestra intención debe ser hacer un partido como los que venimos haciendo fuera de casa. Han estado líderes, aunque este último mes no han conseguido buenos resultados. Esperemos que su gente de arriba sigan «secos», pero no pienso mucho en esas cosas, porque las dinámicas un día se rompen. Tenemos que pensar en qué cosas hacen bien, no encajan goles, están no muy serios».

Por último, sobre la última portería a cero, concluyó admitiendo que «le doy mucha importancia a la portería a cero porque necesitamos ser sólidos. Creo que no podemos ir a resultados de 3-2, no te da garantías de equipo sólido».