El Castellón destituye a su entrenador.

El próximo rival de la Cultural, el primero en destituir a su entrenador

El Castellón comunica, en la jornada 5, que Johan Plat no seguirá en el banquillo tras sumar 2 puntos de 15 posibles

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:44

A entrenador nuevo...

La Cultural espera que no se cumpla el clásico dicho que se utiliza cuando un equipo cambia de entrenador.

El próximo rival del equipo de Raúl Llona, el CD Castellón, se ha convertido en el primer club del fútbol profesional en destituir a su entrenador esta temporada.

El conjunto 'orellut' ha comunicado a Johan Plat que no seguirá al frente del banquillo. «Le agradecemos su trabajo durante sus 24 partidos en el club y valoraremos su esfuerzo para conseguir la salvación la temporada pasada».

El Castellón, que visitará este sábado 20 de septiembre, a las 16:15 horas, el Reino de León, ha sumado dos puntos de 15 posibles y aún no conocía la victoria.

Pablo Hernández asumirá la dirección del primer equipo de manera interina.

Un nuevo horario

Además, LaLiga Hypermotion ha anunciado el horario de la jornada 10. La Cultural visitará el estadio Modular del Real Zaragoza -La Romareda sufre una reforma integral- el próximo 18 de octubre a las 18:30 horas. Será la segunda jornada consecutiva del equipo leonés a domicilio, tras disputar la jornada 9 en el Arcángel de Córdoba el lunes 13 de octubre.

