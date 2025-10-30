leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del último encuentro en Riazor. Monica Arcay
Fútbol | Segunda División

La visita de la Cultural a Riazor, declarada de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia ha acordado la declaración de partido de alto riesgo el duelo ante el Deportivo de la Coruña

Borja Pérez

Borja Pérez

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:54

Comenta

La Comisión Antiviolencia dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decretado como partido de alto riesgo el próximo duelo que enfrentará el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas a la Cultural y al Deportivo de la Coruña.

Así, la visita de los culturalistas a Riazor, donde se espera una afluencia muy importante de seguidores leoneses, como suele ser habitual en estos duelos con cierta cercanía geográfica, estará condicionada por unas medidas particulares de seguridad.

Noticias relacionadas

La Cultural quiere salir de la lista de los equipos 'antinatura'

La Cultural quiere salir de la lista de los equipos 'antinatura'

La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

Entre ellas, destaca principalmente, como ya sucediera en el derbi ante el Real Valladolid -declarado también de alto riesgo- la restricción en la venta de entradas en grada local, que significará la imposibilidad de obtener localidades de forma online ni en taquilla el día del encuentro.

Además, será un número mayor de efectivos policiales quien se encargará de la afición desplazada y del ambiente en los aledaños del encuentro, en busca de velar por el desarrollo normal del choque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  3. 3 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  4. 4 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  5. 5 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  8. 8 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  9. 9 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  10. 10 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La visita de la Cultural a Riazor, declarada de alto riesgo

La visita de la Cultural a Riazor, declarada de alto riesgo