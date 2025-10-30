La visita de la Cultural a Riazor, declarada de alto riesgo

Borja Pérez Jueves, 30 de octubre 2025, 16:54 Comenta Compartir

La Comisión Antiviolencia dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decretado como partido de alto riesgo el próximo duelo que enfrentará el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas a la Cultural y al Deportivo de la Coruña.

Así, la visita de los culturalistas a Riazor, donde se espera una afluencia muy importante de seguidores leoneses, como suele ser habitual en estos duelos con cierta cercanía geográfica, estará condicionada por unas medidas particulares de seguridad.

Entre ellas, destaca principalmente, como ya sucediera en el derbi ante el Real Valladolid -declarado también de alto riesgo- la restricción en la venta de entradas en grada local, que significará la imposibilidad de obtener localidades de forma online ni en taquilla el día del encuentro.

Además, será un número mayor de efectivos policiales quien se encargará de la afición desplazada y del ambiente en los aledaños del encuentro, en busca de velar por el desarrollo normal del choque.