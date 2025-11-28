A por la tercera consecutiva de un Reino en auge

Borja Pérez Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

La Cultural regresa a su Reino. Un Reino que, después de un complejo inicio de campaña, está volviendo a convertirse en lo que se presumía: un campo muy complejo para los rivales, sobre todo en el caso de los rivales directos de la Cultural.

Después de las victorias ante Mirandés y Málaga, es momento de recibir a otro de esos rivales con aroma a Primera División que se encuentran prácticamente en estado crítico actualmente por su situación clasificatoria. Los de Ziganda reciben este sábado (16:15 horas) al Granada CF en el Reino de León.

Cultural Badia; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Ribeiro, Selu Diallo, Bicho, Mboula; Chacón, Manu Justo - Granada CF Astralaga; Oppong, Manu Lama, Williams, Diallo; Aleman, Alcaraz, Sergio Ruiz; Sola, Jorge Pascual, Faye Árbitro Miguel González (Comité asturiano).

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 16 de la Liga Hypermotion.

A pesar de ser el Granada un equipo que hace pocos años estaba postando su escudo por los campos europeos y la Cultural un recién ascendido a fútbol profesional, la tabla clasificatoria marca ahora la superioridad en puntos de los leoneses, que se mantienen en la undécima plaza con veinte puntos frente a la vigésima posición de los nazarís, con 16 puntos.

Un partido «durismo» con buenas noticias

Esa necesidad de los rojiblancos implica, por otro lado, que vaya a ser un partido «durísimo», como así la admitió Ziganda en la rueda de prensa previa al partido, ante un Granada «que va a venir a apretarnos y no queremos dejarles espacios a la espalda, no pueden correr».

El técnico confirmó que tanto Pibe como Daniel Paraschiv y Bicho están listos para regresar a la competición y, sobre todo en el caso del centrocampista ante la crucial baja de Thiago Ojeda por cumplir ciclo de tarjetas, también para salir de inicio. En todo caso, se antoja un once sin grandes cambios merced al buen rendimiento que vienen dando estos futbolistas en los dos últimos encuentros.

Una racha dispar

Por otro lado, el Granada CF llega al Reino de León en una dinámica un tanto dispar. Los más optimistas verán una única derrota en los últimos diez encuentros, aunque la realidad marca que, a pesar de que ese dato sea cierto, son seis empates y tan solo tres victorias durante este tramo.

De esta forma, los andaluces buscarán remontar el vuelo en un Reino de León que, para este partido, mostrará ya una cara muy diferente tras estar prácticamente la totalidad de los asientos pintadas de rojo con las letras 'LEON' y 'CyDL' en la Tribuna Este y el Fondo Sur.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa