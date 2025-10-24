La revelación como obstáculo para estrenar los triunfos en el Reino

Dani González León Viernes, 24 de octubre 2025, 16:36 Comenta Compartir

El precinto de los triunfos en el Reino de León permanece intacto. Pero esa situación no puede seguir así. Esto es lo que considera, al menos, la Cultural y Deportiva Leonesa. El Ceuta, la gran revelación de la temporada, cree que este escenario puede mantenerse una semana más.

La Cultural recibe este sábado (14:00 horas) al Ceuta en el Reino de León con el «reto», en palabras del propio Sergi Maestre, de sumar su primer triunfo como local tras haberlo hecho ya en grandes escenarios como El Sardinero, Zorrilla o el pasado sábado en el Ibercaja Estadio ante el Real Zaragoza.

Cultural Badía; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Ojeda, Bicho, Chacón; Sobrino, Cortés, Manu Justo - AD Ceuta Guille Vallejo; Aisar, Carlos Hernández, Diego, Matos; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Konrad, Anuar, Marcos Árbitro Manuel Ángel Pérez (Colegio Madrileño).

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 11 de la Liga Hypermotion. 14:00 horas. LaLiga Hypermotion TV.

Y ese es el gran desafío de esta Cultural: trasladar esa buena imagen lejos del Reino a su propio estadio. El culturalismo, en cuatro partidos, apenas ha podido celebrar un gol y dos empates, siendo este el gran debe del equipo leonés, que debe cimentar su permanencia en los encuentros como local.

Hasta ahora, está pudiendo sumar y sacar puntos como foráneo en una situación poco habitual, pero propia de una alocada categoría como la Liga Hypermotion. Ahora, ante dos rivales que, teóricamente, lucharán por la salvación al igual que la Cultural - Ceuta y Mirandés - tiene una doble oportunidad de estrenar ese casillero de triunfos en el Reino.

Las dudas en el once

Los leoneses llegarán con todos sus efectivos salvo Eneko Satrústegui y un Rafa Tresaco que está más cerca de su recuperación, ya que esta semana ha entrenado con el grupo. Y lo hará también con varios jugadores que vienen de realizar una gran actuación en Zaragoza.

Cortés y Manu Justo serán los que más difícil pongan las cosas al Cuco Ziganda. El granadino no ha sido titular en lo que va de temporada, pero su gran actuación ante los maños le da muchas opciones de salir de inicio ante el Ceuta. El delantero gallego, autor de un doblete el pasado sábado, suma dos titularidades seguidas desplazando a Sobrino a la banda derecha, pero el posible regreso de Pibe abre distintas opciones para completar el ataque.

La defensa, a excepción del lateral derecho, parece asentada para un Ziganda que sólo ha encajado un gol en cuatro partidos al frente del club leonés y ha encontrado su línea zaguera de seguridad con Rodri, Barzic e Hinojo. Bicho, Ojeda y Chacón también parecen intocables en el medio, con las principales dudas en el frente ofensivo culturalista.

El Ceuta, la gran revelación

Enfrente estará un Ceuta, comandado desde la portería por el exculturalista Guille Vallejo, que llega en plena forma. Con los puestos de playoff a tiro, los caballa encadenan siete jornadas sin perder - desde que cayeran en el último partido de agosto en El Sardinero - y cinco sin encajar, lo que habla de la solvencia y fiabilidad del equipo de José Juan Romero.

Un equipo enrachado, confiado y solvente pone a prueba a una Cultural sólida y en progresión que quiere ganar ya en casa. El Cultural-Ceuta es un partido entre recién ascendido con el que los leoneses estrenan el 'horario del almuerzo' donde hay muchos ingredientes para vivir un gran partido.

