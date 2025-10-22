Maestre: «Nos hemos planteado como un reto el ganar en casa»

Dani González León Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

El centrocampista de la Cultural y Deportiva Leonesa, Sergi Maestre, ha mostrado este miércoles su alegría por volver a jugar con el equipo leonés tras sufrir una lesión que se fue «alargando» en el inicio de la temporada.

«Tenía ganas de que llegara este momento», señala el centrocampista tras sumar sus primeros minutos del curso ante el Zaragoza (0-5) el sábado. «Se me inflamó el ligamento y, cada vez que quería golpear, sufría molestias. No podía estar a nivel óptimo. He tenido recaídas… han sido momentos duros. No es la lesión más grave, pero ha sido molesta», ha indicado.

El hecho de volver a jugar fue un «alivio» mental y futbolístico para el catalán, que se sintió «bien» pero es consciente de que «está difícil» entrar en el equipo: «Ahora hay que entrenar duro y esperar la oportunidad».

El centrocampista ha asegurado que no miran la clasificación y que, pese a la satisfacción por el vital triunfo ante el Real Zaragoza, «el entrenador sólo nos deja mirar hacia adelante»: «Y esta tiene que ser la semana de ganar en casa. Nos lo hemos planteado como un reto. Estamos haciendo lo más difícil, ganar fuera, pero ahora queremos esos resultados en el Reino».

Maestre ve al equipo en «evolución» en lo ofensivo y en la creación de ocasiones y pide no «obcecarse» con ganar en casa: «No hay que convertirlo en una losa». Enfrente estará el Ceuta (sábado, 14:00 horas) en una hora muy atípica: «No me gusta nada ese horario. No sabes si desayunar más tarde y fuerte o levantarte pronto, desayunar ligero y luego comer algo…».

Acerca del Ceuta, que suma siete partidos seguidos sin perder, Maestre asegura que no le sorprende el gran momento de los caballa: «Se han reforzado muy bien y ya eran una equipo muy bien trabajado». Alaba su racha de partidos invicto, «es algo muy complicado en esta categoría» y prevé un partido difícil donde habrá que «currar».

