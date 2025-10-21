leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Tresaco en su vuelta a los entrenamientos. CyDLeonesa
Fútbol | Cultural

La Cultural recupera a una pieza importante de la enfermería

Rafa Tresaco volvió a entrenar junto al resto de sus compañeros tres caer lesionado después del partido ante el Almería disputado el 24 de agosto

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 14:24

Comenta

Se juntan las noticias positivas en la Cultural. En una semana alegre, como no podía ser de otra manera tras la contundente victoria ante el Real Zaragoza, el equipo de Ziganda ha conseguido recuperar a una pieza que apunta a ser muy importante una vez esté en plenas condiciones físicas.

Se trata de Rafa Tresaco, el extremo llegado este verano desde el Zamora CF que, tras realizar una pretemporada brillante durante muchos tramos, vio frenada en seco su progresión a causa de una lesión muscular «en la región posterior de su isquio izquierdo», como así informó el club en el comunicado.

Brillante pretemporada antes de la lesión

El futbolista disputó seis partidos en pretemporada, llegando a ver puerta hasta en dos ocasiones y dejando una imagen muy buena en el carril diestro. Con Raúl Llona a los mandos, debutó en Burgos y también jugó ante el Almería el pasado 24 de agosto, antes de sufrir la lesión que le ha mantenido apartado dos meses de competición.

Ahora, el futbolista se ha incorporado ya al resto del grupo, como ha informado el club con una imagen del mismo, aunque deberá progresar de forma pausada y ponerse a tono, dado que este tipo de lesiones están expuestas a una recaída en caso de no llegar a una buena recuperación.

Sin embargo, su inicio como culturalista invitan al optimismo respecto a su aportación sobre el césped y, de esta forma, una vez recuperado, deberá convencer a Ziganda, que todavía no ha podido verlo, para dar un salto cualitativo más al equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  4. 4 El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería
  5. 5 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  6. 6 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  7. 7 Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones
  8. 8 León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles
  9. 9 Notificado un nuevo caso de gripe aviar en una granja de pollos
  10. 10 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Cultural recupera a una pieza importante de la enfermería

La Cultural recupera a una pieza importante de la enfermería