La Cultural recupera a una pieza importante de la enfermería

Borja Pérez Martes, 21 de octubre 2025, 14:24

Se juntan las noticias positivas en la Cultural. En una semana alegre, como no podía ser de otra manera tras la contundente victoria ante el Real Zaragoza, el equipo de Ziganda ha conseguido recuperar a una pieza que apunta a ser muy importante una vez esté en plenas condiciones físicas.

Se trata de Rafa Tresaco, el extremo llegado este verano desde el Zamora CF que, tras realizar una pretemporada brillante durante muchos tramos, vio frenada en seco su progresión a causa de una lesión muscular «en la región posterior de su isquio izquierdo», como así informó el club en el comunicado.

Brillante pretemporada antes de la lesión

El futbolista disputó seis partidos en pretemporada, llegando a ver puerta hasta en dos ocasiones y dejando una imagen muy buena en el carril diestro. Con Raúl Llona a los mandos, debutó en Burgos y también jugó ante el Almería el pasado 24 de agosto, antes de sufrir la lesión que le ha mantenido apartado dos meses de competición.

Ahora, el futbolista se ha incorporado ya al resto del grupo, como ha informado el club con una imagen del mismo, aunque deberá progresar de forma pausada y ponerse a tono, dado que este tipo de lesiones están expuestas a una recaída en caso de no llegar a una buena recuperación.

Sin embargo, su inicio como culturalista invitan al optimismo respecto a su aportación sobre el césped y, de esta forma, una vez recuperado, deberá convencer a Ziganda, que todavía no ha podido verlo, para dar un salto cualitativo más al equipo.