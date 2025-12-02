Una oportunidad para la Cultural en el regreso de la Copa al Reino

Borja Pérez Martes, 2 de diciembre 2025, 12:11 Comenta Compartir

Tiempo de Copa del Rey, momento de oportunidades para la Cultural. Existe siempre el debate entre quien se toma esta competición como una manera de descentrar el foco del equipo en lo realmente importante, que es la liga, y, quienes, más optimistas, se ilusionan ante la posibilidad de pasar rondas y vivir momentos como aquella épica eliminación al Atlético de Madrid.

En todo caso, para Ziganda, que es quien realmente debe marcar el baremo, el duelo de este miércoles (20:00 horas) ante el Andorra servirá para que vuelvan a tener la oportunidad todos aquellos jugadores que suman menos minutos a sus espaldas y que deben reivindicarse ante un Reino de León que apunta a mostrar una imagen mucho más fría de lo habitual.

Cultural Bañuz; Víctor García, Fornos, Tomás Ribeiro, Larios; Yayo, Sergi Maestre; Pibe, Bicho, Cortés; Paraschiv - Andorra Owono; Petxarromán, Alende, Antal, Imanol; Merquelanz, Akman, Álvaro Martín, Álex Calvo; Olabarrieta, Uzkudun Árbitro Alejandro Morilla (Colegio navarro).

Incidencias Estadio Reino de León. Segunda ronda de la Copa del Rey. Sin televisión. En directo en Leonoticias.

El tiempo no acompañará y tampoco el suplemento de 15 euros que deberán pagar todos aquellos socios que pretendan acudir a ver el regreso de la Copa de Rey al feudo culturalista, por lo que se prevé una imagen diferente a la vista en los encuentros de liga, donde la afición se está mostrando a la altura en todo momento.

Todavía aparece en la recámara aquel encuentro disputado el pasado mes de mayo en el Reino de León que propició el ascenso de la entidad culturalista a Segunda División, donde ahora se ven las caras ambos tras el ascenso posterior de los andorranos en El Toralín.

Rotaciones confirmadas en la Cultural

En todo caso, la situación en ambos clubes ahora es muy diferente, pues ni siquiera alguno de los dos entrenadores se ha logrado mantener en su puesto, y todo apunta a que en los dos casos será un encuentro para rotar, a expensas de conocer lo que hará un Andorra necesitado de triunfos.

Por parte de la Cultural, ya lo confirmó Ziganda: «Es momento de que los menos habituales aprovechen la oportunidad y lleven al campo lo que entrenan». Como ante el Tropezón, el encuentro será una nueva opción para que los que suman menos minutos puedan dar un toque de atención al banquillo y reclamar mayor presencia.

El que no estará con total seguridad es Rodri Suárez, a la espera de hacerse una resonancia que evalúe el alcance de su lesión, que se suma a Eneko y Sobrino, además de otros jugadores que sufren «sobrecargas o procesos gripales con los que no vamos a arriesgar».

Situación convulsa en Andorra

El Andorra, por otro lado, llega al choque en una situación convulsa tras cambiar de entrenador, lo que imposibilita conocer si será un partido de rotaciones para también dar minutos a los menos habituales o si, por otro lado, buscarán salir con todo a por una victoria que no consiguen en liga desde el mes de septiembre -solo vencieron en Copa ante un equipo de categoría inferior-.

En todo caso, el encuentro, que no será televisado y se podrá seguir en directo en leonoticias, apunta a la máxima igualdad entre dos conjuntos que quieren pasar de ronda y poder recibir a un Primera División en su feudo.