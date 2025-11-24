leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la afición de la Cultural. Marta López
Fútbol | Segunda División

Ya hay horario para la visita de la Cultural a Gran Canaria

La entidad culturalista valora opciones para intentar facilitar en la medida de lo posible el desplazamiento de los aficionados en su visita a la isla

Borja Pérez

Borja Pérez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:11

LaLiga ha confirmado este lunes otro de los desplazamientos esperados de la temporada. La visita a las Islas Canarias siempre supone un atractivo extra para los aficionados y esto se acrecenta aún más cuando se trata de un club poco acostumbrado a este tipo de desplazamientos.

La Cultural visitará a la UD Las Palmas en el partido correspondiente a la jornada 19 y lo hará el próximo 20 de diciembre, en la víspera de los festivos navideños, a las 21:00 horas -horario peninsular-.

Ante la expectación de muchos aficionados con intención de pasar allí el fin de semana pero con la preocupación de confirmar que el encuentro no se disputara el lunes, la suerte ha caído de cara esta vez para el culturalismo tras múltiples encuentros ubicados en lunes o viernes.

El club, por su parte, también se mantenía a la espera de conocer los horarios para intentar valorar, en la medida de lo posible, diferentes opciones para buscar el desplazamiento más nutrido posible de seguidores de la Cultural, a sabiendas de la dificultad que eso conlleva.

