Ya hay horario para la visita de la Cultural a Gran Canaria

Borja Pérez Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

LaLiga ha confirmado este lunes otro de los desplazamientos esperados de la temporada. La visita a las Islas Canarias siempre supone un atractivo extra para los aficionados y esto se acrecenta aún más cuando se trata de un club poco acostumbrado a este tipo de desplazamientos.

La Cultural visitará a la UD Las Palmas en el partido correspondiente a la jornada 19 y lo hará el próximo 20 de diciembre, en la víspera de los festivos navideños, a las 21:00 horas -horario peninsular-.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 19 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/zVZjl58zIr pic.twitter.com/MbkuVroxOO — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 24, 2025

Ante la expectación de muchos aficionados con intención de pasar allí el fin de semana pero con la preocupación de confirmar que el encuentro no se disputara el lunes, la suerte ha caído de cara esta vez para el culturalismo tras múltiples encuentros ubicados en lunes o viernes.

El club, por su parte, también se mantenía a la espera de conocer los horarios para intentar valorar, en la medida de lo posible, diferentes opciones para buscar el desplazamiento más nutrido posible de seguidores de la Cultural, a sabiendas de la dificultad que eso conlleva.