La Cultural, en números de salvación… y algo más con Cuco Ziganda

'Cuco' Ziganda, en su partido de debut con la Cultural en el José Zorrilla.

Dani González León Martes, 4 de noviembre 2025, 10:59

Casi tres meses de competición son un tiempo prudencial para hacer un primer análisis de si el camino es correcto para lograr los objetivos propuestos por cada club. Y la Cultural y Deportiva Leonesa va por la buena senda.

El equipo leonés, tras la disputa de 12 partidos, suma 14 puntos, es decir, 1,17 puntos por partido, proyectando una cifra total de 49 unidades a final de temporada, números que darían, supuestamente, la salvación a los leoneses.

Este objetivo suele situarse en el entorno de los 50 puntos, pero en las últimas temporadas no ha sido necesaria esta cantidad para alcanzar la continuidad en la Liga Hypermotion: sólo en la temporada 2019/20, en la que el Deportivo bajó con 51 puntos, se necesitaron más de esas 49 unidades.

Datos mucho mejores bajo la dirección de Ziganda

Pero, para los más pesimistas, los datos bajo la dirección del 'Cuco' Ziganda son mucho mejores. El técnico navarro ha dado más fiabilidad y regularidad a la Cultural y, en seis partidos, ha logrado diez puntos por los cuatro que logró el equipo leonés con Raúl Llona en ese mismo número de encuentros.

Con el navarro, la Cultural y Deportiva Leonesa – que ha sumado tres victorias, un empate y dos derrotas en esos seis partidos – tiene un promedio de puntos a la altura de los equipos de playoff. Con 1,67 puntos por partido, los leoneses están a la altura - sólo con Ziganda - de Deportivo, Las Palmas y Cádiz, que ocupan las posiciones de la cuarta a la sexta con 20 puntos actualmente.

Es un dato elocuente acerca del 'efecto Cuco' que ha tenido lugar en la Cultural, consiguiendo ser un equipo más seguro en defensa y capaz de crecer desde esa fiabilidad atrás.

Pero, ¿y hasta dónde puede llegar la Cultural del Cuco? Siguiendo con este promedio de puntos, los leoneses sumarían en las 30 jornadas restantes 46 puntos más, alcanzando los 60, lo que le daría al conjunto culturalista una salvación holgada y una posición relativamente tranquila en mitad de tabla.

Según la proyección actual de puntos, el playoff se situaría en unos 70 puntos, algo que no distaría mucho de lo sucedido en los últimos años, cuando ha oscilado entre los 61 y los 69 puntos. La permanencia, sin embargo, parecería más barata, ya que con 40 puntos bastaría, pero cierto es que los equipos de la parte baja aceleran en la segunda vuelta y se requerirán más unidades para seguir en Liga Hypermotion.