Un bus lleno y más de 800 culturalistas en Riazor

El culturalismo estará presente en Riazor. Más de 800 aficionados leoneses presenciarán el Deportivo-Cultural (sábado, 18:30 horas) en las gradas del estadio coruñés.

Desde este lunes, los aficionados culturalistas ya pueden recoger en las taquillas del estadio Reino de León las entradas para este encuentro si han sido los agraciados en el sorteo que realizó el club de las 863 localidades facilitadas por el Deportivo para este encuentro.

El sistema para su reparto, en esta ocasión fue, después de que los aficionados tuvieran que inscribirse en la web del club, realizar un sorteo puro para el reparto de estas entradas. Durante el fin de semana, se han ido enviando correos y comunicaciones a los aficionados agraciados.

Viaje organizado

Paralelamente, la Federación de Peñas Culturalistas ha organizado viaje para este partido y ya ha conseguido llenar un autobús, estando en busca del segundo si se llenan otras 40 plazas.

La salida del viaje es a las 10:00 horas desde el estadio Reino de León con un precio de 23 euros para peñistas y 26 para no peñistas sin entrada. Los interesados pueden inscribirse hasta el jueves en la cafetería Duna, ubicada en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, 4.

