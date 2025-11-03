leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados culturalistas en el Reino de León. Arnaldo García
Fútbol | Cultural

Un bus lleno y más de 800 culturalistas en Riazor

La Federación de Peñas Culturalistas organiza viaje para arropar a los leoneses ante el Deportivo en uno de los encuentros con mayor demanda en la afición

Dani González

Dani González

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

El culturalismo estará presente en Riazor. Más de 800 aficionados leoneses presenciarán el Deportivo-Cultural (sábado, 18:30 horas) en las gradas del estadio coruñés.

Desde este lunes, los aficionados culturalistas ya pueden recoger en las taquillas del estadio Reino de León las entradas para este encuentro si han sido los agraciados en el sorteo que realizó el club de las 863 localidades facilitadas por el Deportivo para este encuentro.

El sistema para su reparto, en esta ocasión fue, después de que los aficionados tuvieran que inscribirse en la web del club, realizar un sorteo puro para el reparto de estas entradas. Durante el fin de semana, se han ido enviando correos y comunicaciones a los aficionados agraciados.

Viaje organizado

Paralelamente, la Federación de Peñas Culturalistas ha organizado viaje para este partido y ya ha conseguido llenar un autobús, estando en busca del segundo si se llenan otras 40 plazas.

La salida del viaje es a las 10:00 horas desde el estadio Reino de León con un precio de 23 euros para peñistas y 26 para no peñistas sin entrada. Los interesados pueden inscribirse hasta el jueves en la cafetería Duna, ubicada en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, 4.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  4. 4 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  5. 5 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  6. 6 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  7. 7 Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis
  8. 8 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un bus lleno y más de 800 culturalistas en Riazor

Un bus lleno y más de 800 culturalistas en Riazor