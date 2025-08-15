leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Desalojan a 300 personas de Salientes por el incendio de Fasgar

La Cultural incorpora desde el Elche a un nuevo cedido

El equipo leonés y el ilicitano llegan a un acuerdo para que Matía Barzic se incorpore a la disciplina culturalista hasta final de temporada

León

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:01

Matía Barzic Gutiérrez (Madrid, 31/05/2004) es un futbolista defensa central que se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid hasta fichar por el Elche CF, llegando al primer equipo. La pasada temporada, desde enero, defendió la camiseta del CD Eldense.

Llega a León con un acuerdo de cesión por una temporada. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Matía Barzic a nuestro club, deseándole los mayores éxitos en su nueva etapa en León.

La Cultural completa el centro del campo con la incorporación de Yayo

Pistoletazo de salida al sueño de la Cultural en Segunda

Una Deportiva de dos caras remonta en su estreno en El Toralín

Una nueva incorporación a tan sólo unas horas del estreno de la Cultural en Burgos en su regreso a Segunda División.

