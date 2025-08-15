La Cultural incorpora desde el Elche a un nuevo cedido El equipo leonés y el ilicitano llegan a un acuerdo para que Matía Barzic se incorpore a la disciplina culturalista hasta final de temporada

Matía Barzic Gutiérrez (Madrid, 31/05/2004) es un futbolista defensa central que se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid hasta fichar por el Elche CF, llegando al primer equipo. La pasada temporada, desde enero, defendió la camiseta del CD Eldense.

Llega a León con un acuerdo de cesión por una temporada. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Matía Barzic a nuestro club, deseándole los mayores éxitos en su nueva etapa en León.

Una nueva incorporación a tan sólo unas horas del estreno de la Cultural en Burgos en su regreso a Segunda División.