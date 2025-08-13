Una Deportiva de dos caras remonta en su estreno en El Toralín

Borja Pérez Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:05 Comenta Compartir

La Deportiva no se olvida de su afán por las remontadas. Fue una parte inherente de su espíritu la pasada campaña y, en este nuevo proyecto, no iba a ser menos. El equipo de Fernando Estévez se estrenó en El Toralín con una primera parte muy mala que nada tuvo que ver con lo visto en la segunda, en la que consiguieron darle la vuelta a una desventaja de dos goles (3-2).

SD Ponferradina Andrés Prieto (Ángel, min. 46); Jorrín (Diego Moreno, min. 46), Novoa (Vasco, min. 77), Andújar (Borja Vázquez, min. 46) , Andoni López (Frimpong, min. 46); Esquerdo (Kysil, min. 77), Eneko Aguilar, Undabarrena; Borja Valle (Pau Ferrer, min. 46), Sergio Benito (cortés, min. 46), Álex Mula (Keita, min. 46) 3 - 2 CD Lugo Marc Martínez; Iago López (Jon Merino, min. 57), Pablo Trigeros (Ibaider, min. 83), José Amo (Nicholas, min. 83), Caballo; Kevin Presa (Mateo Muñoz, min. 83), Carbonell (Roson, min. 72); Jorge González (Arao Camala, min. 57), Celorio (txus Alba, min. 57), Lago Junior; Unzueta (Reniero, min. 72) Goles 0-1, min. 10, Jorge González; 0-2, min. 18, Jorge González; 1-2, min. 57, Borja Valle; 2-2, min. 62, Cortés; 3-2, min. 87, Undabarrena.

Incidencias Estadio Municipal El Toralín. Amistoso de presentación de la SD Ponferradina ante su afición.

Tras una pretemporada con mejores sensaciones que resultados, aunque con muchas dudas en torno a la planificación, la Deportiva saltó a un estadio El Toralín atrapado en el color gris del humo extendido de los incendios que siguen arrasando la comarca berciana.

Fernando Estévez sacó a relucir un once con apenas novedades respecto a lo visto la pasada campaña. Fue el centro del campo la zona donde más caras nuevas aparecieron, con Eneko Aguilar y Undabarrena partiendo de inicio junto a Esquerdo. También se estrenó Sergio Benito en la referencia de ataque.

El Lugo pasa por encima en el inicio

Enfrente, esperaba el CD Lugo, un equipo cuya planificación e inicio de la temporada invita a pensar en la posibilidad de que alcancen cotas muy altas en la categoría. Los gallegos, lejos de amedrentarse ante los bercianos, dieron un paso adelante desde el inicio, anulando las virtudes locales y haciéndose fuertes con el paso de los minuts.

Diez minutos tardaría este dominio en verse reflejado en el marcador, cuando Jorge Gónzalez batió a Andrés Prieto. No fue la última vez que lo hizo, pues, ocho minutos más tarde, tras una gran jugada de Lago Junior por banda izquierda, el atacante lucense puso el segundo tanto de la noche.

Sorpresa en El Toralín. Sin apenas tiempo para aclimatarse en lo que parecía una tarde idónea para resarcirse de las desgraciados sucesos que sobrevuelan la zona, el conjunto blanquiazul se vio por debajo en el marcador. No reaccionó el conjunto de Estévez, que se fue a vestuarios sin conseguir abrir el marcador, como le viene sucediendo a lo largo de toda la pretemporada -el equipo no marcó en sus anteriores cinco encuentros-.

La Deportiva cambia de cara

De nuevo, la primera mitad volvió a exhibir de la forma más abrupta posible todas las carencias que tiene este nuevo proyecto y que deberá solventar Fernando Estévez de la mano de la dirección deportiva antes de dar paso a una competición que arrancará el último fin de semana de agosto.

Sin embargo, todo cambió tras el paso por vestuarios. Movió algunas piezas Fernando Estévez en busca de mejorarle la cara al equipo y eso se vio reflejado en el terreno de juego. Cerca de la hora de partido, Borja Valle acortó distancias con un testarazo para abrir la cuenta goleadora del club en esta pretemporada.

La Deportiva culmina la remontada

Y, una vez abierta la veda, no pasaron más de cinco minutos hasta que José Luis Cortés, uno de los recambios del descanso, lanzó desde el círculo central y consiguió batir al meta lucense. A través de dos detellos de buen fútbol, el cuadro berciano consiguió devolver las tablas al luminoso.

En ese momento, el ritmo empezó a frenarse mientras el técnico local optó por dar minutos también a jugadores de la cantera para seguir probándolos antes de la competición. Y ahí, cuando parecía que el duelo se empezaba a apagar, apareció Undabarrena al borde del pitido final para rematar un balón parado lanzado por Vasco y dejar al Lugo sentenciado.

De esta forma, la Deportiva se estrenó ante su gente con una gran victoria que, en cuanto a sensaciones, dejó dos versiones muy diferentes.