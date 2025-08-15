La Cultural completa el centro del campo con la incorporación de Yayo

Borja Pérez León Viernes, 15 de agosto 2025, 13:00 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

Sorpresa de la Cultural a sus aficionados en las horas previas al debut en Segunda División. El conjunto leonés ha anunciado la incorporación de Pelayo González 'Yayo', centrocampista de 21 años que llega traspasado desde el Real Oviedo, aunque el club azul ha comunicado que se guarda para el futuro «variables que permitirían la vuelta del canterano oviedista a la entidad de la capital del Principado».

El futbolista asturiano disputó la pasada temporada como cedido en el CD Lugo, donde llegó a sumar cerca de 3.000 minutos repartidos en 37 partidos, consiguiendo una importante experiencia en la Primera Federación.

Competencia en la medular

Tras su buen rendimiento en el equipo lucense y ante la imposibilidad de hacerse un hueco en el proyecto del Real Oviedo de Primera División, como ya sucedió con Daniel Paraschiv, Yayo contará en León con la oportunidad de dar un nuevo salto anivel profesional y asentarse en una categoría de máxima exigencia.

El futbolista aterriza en la Cultural para dar un nuevo salto de calidad a una medular en la que ya están Bicho, Sergi Maestre, Selu Diallo y Thiago Ojeda, lo que también supoe una competencia satisfactoria para todos.

A priori, su estilo de juego se centra más en la salida de balón y en las recuperaciones defensivas, sirviendo de enganche con las líneas ofensivas del campo, pero sin tanta presencia en ataque como se ha podido ver en Thiago Ojeda, por ejemplo.

Con esta incorporación, se da por cerrado el centro del campo, después de que Raúl Llona confirmara en rueda de prensa que, entre otras cosas, faltaba «un centrocampista» por llegar. Además de él, aún quedan «dos centrales, uno o dos laterales y dos extreos» para acabar de concretar una plantilla aún sin estructurar.

Sin embargo, no hay más margen antes de la competición, que arrancará este mismo viernes a las 21:30 horas para la Cultural en un duelo que se antoja vibrante en El Plantío, ante el Burgos.