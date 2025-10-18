La visita al colista, en directo: Real Zaragoza 0-0 Cultural
El conjunto de Ziganda busca volver a ganar frente al último clasificado para salir de la zona roja de la tabla
Sábado, 18 de octubre 2025, 17:58
18:45
14' Buena acción defensiva de Selu Diallo para evitar el contragolpe local
18:44
13' Disparo de Chacón que despeja Andrada a córner
18:43
12' Primera amarilla para Pomares por mano y falta peligrosa para los leoneses
18:42
11' Centro del Real Zaragoza desde la izquierda que acaba atrapando Badia
18:40
10' Centro de Hinojo que despeja la zaga local
18:38
8' Mayor dominio del Real Zaragoza, que construye sin prisa
18:37
6' Remate de cabeza desde el centro del área que se marcha alto. Debe tener cuiudado la Cultural con el balón parado
18:36
5' Primer córner para el Real Zaragoza tras un disparo repelido por la zaga leonesa
18:35
4' A pesar de no haber disponible grada visitante, ruge la afición culturalista desplazada a grito de 'Cultural, Cultural'
18:33
2' Parte Selu Diallo por delante de Bicho y Thiago Ojeda, sirviendo de enganche y aportando músculo también en la medular
18:33
2' Algunos pitos por parte de la afición del Real Zaragoza a Iván Calero en su vuelta al feudo maño
18:31
Inicio del partido
1' ¡Rueda el balón en Zaragoza!
18:28
¡Saltan ya los jugadores al terreno de juego! A punto de comenzar el duelo
18:23
Once del Real Zaragoza
Y estos son los elegidos por parte del Real Zaragoza en el estreno de Emilio Larraz: Andrada; Juan Sebastián, Insua, Radovanovic, Pomares; Francho, Paul, Guti, Sebas Moyano; Bazdar, Dani Gómez, Moyano
18:19
Once de la Cultural
¡Estos son los once elegidos por parte de Ziganda para el choque!: Badia; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Bicho, Thiago Ojeda, Selu Diallo; Sobrino, Luis Chacón, Manu Justo
18:16
Aunque la idea principal era que los aficionados culturalistas se dieran cita en la Plaza de Toros para vivir juntos el encuentro, finalmente la Liga rechazó la posibilidad de poder ver el encuentro a través de una pantalla gigante, lo que ha imposibilitado seguir adelante con el evento pensado.
18:14
Tras un inicio de temporada marcado por los importantes desplazamientos de la afición culturalista, esta vez, por la capacidad del Ibercaja Estadio en el que se juega el partido por las obras de la Romareda, los leoneses no han tenido posibilidad de optar a grada vistante. No obstante, eso no impedirá que varias decenas de culturalistas se den cita en la grada local para apoyar al equipo.
18:11
Por parte del Real Zaragoza, se trata de un duelo fundamental, más allá de lo que marca la clasificación, por ser el primer partido sin Gabi en el banquillo. Tras la destitución del técnico y ante la imposibilidad de poder contratar a otro entrenador, Emilio Larraz, llegado del filial, ha sido el elegido para ponerse al frente, al menos en este choque.
18:09
De cara a este encuentro, la Cultural llega sin los todavía lesionado Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, al que también se suma Jordi Mboula. El que sí ha viajado es Pibe, aunque con molestias que no le permiten aún ser de la partida.
18:05
En la rueda de prensa previa al choque, Ziganda no quiso tildar de ‘final’ este encuentro, aunque reconoció que todos los partidos son muy importantes y, en concreto, sobre este, afirmó que “va a ser un partidazo muy pasional” por la actitud de la grada local.
Aquí puedes leer las declaraciones completas.
18:04
La Cultural, penúltima en la tabla clasificatoria, se enfrenta al colista, el único equipo que ha sumado menos puntos que los leoneses hasta el momento, con seis en nueve jornadas. Una victoria y tres empates es la dinámica de un conjunto que afronta este duelo con dos derrotas consecutivas.
17:58
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a una nueva tarde de fútbol de Segunda División con la Cultural como protagonista. El equipo de Ziganda sigue intentando crecer como equipo en busca de salir de los puestos de descenso y, en esa ardua tarea, hoy tiene un partido marcado en rojo en el calendario. Se trata de la visita al Real Zaragoza, que te contaremos minuto a minuto a partir de las 18:30 horas. Síguelo con nosotros.
