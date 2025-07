La Cultural arranca con la «paciencia» como arma y el «mínimo» de la permanencia

La base está puesta del año anterior y lo que llegue hasta completar la plantilla serán piezas que encajen en los planes de la dirección deportiva. No habrá prisa, tampoco pausa, pero el mercado «manda» y las condiciones con las que parte el equipo obligan a volverse locos.

La Cultural y Deportiva Leonesa de LaLiga Hypermotion ya rueda en el césped del campo de entrenamiento de Puente Castro. Raúl Llona ha vuelto a ponerse al frente del proyecto, esta vez en el fútbol profesional, y lo ha hecho con varios jugadores conocidos y, de momento, pocas caras nuevas.

La directora ejecutivo Natichu Alvarado no pone límites a los suyos en esta «ilusionante» temporada en Segúnda División. «Tenemos emoción, trabajo y ganas de dar la talla. El objetivo es claro, pero es el mínimo aceptable: salvar la categoría».

El club avanza en cumplir con las exigencias que el equipo de Javier Tebas impuso en su análisis a las instalaciones del Reino de León. De momento, según confirmó Alvarado, la segunda jornada, ante la UD Almería, se jugará en el estadio capitalino, por lo que el césped llegará «justito» pero apto. También se están planteando otras cuestiones para dar «un salto de calidad» como equipo profesional, pero siempre y cuando se tengan los fondos necesarios para ejecutarlo. En cuanto al límite salarial, la ampliación de capital permite mejorar estas condiciones y ahora será el número de abonados, el apoyo institucional y los patrocinadores quienes lo fijen.

Cinco nuevos en la primera sesión

Edgar Badía, Juan Larios, Arnau Rafús, Thiago Ojeda y Rafa Tresaco se han estrenado con la camiseta de entrenamiento de la Cultural en el inicio de la pretemporada.

Por delante aún le queda trabajo a José Manzanera para diseñar una plantilla de unos 22 o 23 jugadores, por lo que se esperan otras ocho o nueve llegadas. «Me gusta tener posiciones dobladas y daremos la oportunidad a los chicos del Júpiter como ocurrió con Adri, Guzmán o Rodri».

Sobre las salidas más sonadas, el director deportivo explicó que Barri «tenía unas condiciones y quería un rol» que acabó por determinar que lo beneficioso para ambos era tomar caminos diferentes; con Antón Escobar, fue «cuestión de tiempos»; mientras que la más «dolorosa» fue la de Kevin Presa.

Ahora, la Cultural mira a un mercado «que está fuerte» y donde no acudirá a pujas. «Los jugadores nos tienen que valorar; no tenemos muchos recursos económicos, pero sí otras cosas», sostiene Manzanera, quien dará «el valor económico a cada uno» en una batalla por confeccionar la plantilla que prevé «dura, larga y hasta el 1 de septiembre». «En Segunda, los equipos corren o esperan. No tenemos problemas en adaptarnos, controlar lo que queremos y jugar nuestras cartas». Todo ello con el objetivo de atar la permanencia.

Mismas sensaciones tiene el técnico Raúl Llona, que se estrena como entrenador en el fútbol profesional. «La plantilla se hará con lentitud y el mercado manda. Nos va a costar, no será inminente, pero vamos a pedir paciencia para empezar casi al 100 por 100», avanza el míster riojano.

Llona ha arrancado con la base de jugadores del pasado año y buscará «ir engrasando» el equipo con las incorporaciones que lleguen. Incluso si estos no estaban en los planes iniciales: «El mercado da otras situaciones y si nos pueden aportar, hay que firmarlo». Eso sí, tendrán que tener «hambre y ganas» y por ello serán movimientos «lentos y seguros», incluida la delantera que requerirá «paciencia».

El estilo de juego no se negociará en Puente Castro. El entrenador planteará ser dueños del balón, mandar en los partidos y generar peligro, además de ser valientes a la hora de defender.