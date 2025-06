«Hay fichajes avanzados, pero hasta que no tengamos un presupuesto aprobado no podemos lanzarnos»

Dani González León Miércoles, 11 de junio 2025, 08:16 Comenta Compartir

La Cultural es de Segunda. Es algo que, evidentemente, tiene su repercusión en lo deportivo. Pero sus consecuencias llegan a todas las áreas del club: infraestructuras, social, administración… y al frente de todo ello estará su consejera delegada, Natichu Alvarado (1974).

Será un verano diferente, movido y exigente en el club leonés, que debe adecuarse a las exigencias y requisitos de LaLiga a la par que busca confeccionar un equipo competitivo para lograr la permanencia, gran reto para esta nueva campaña.

¿Ya se ha asumido el ascenso?

Sí, ya sí (risas). Ha ido todo muy rápido, pero tal y como ha ido la temporada. Ya nos hemos puesto en situación.

¿Se ha sufrido en el tramo final de temporada?

Sí, se ha sufrido, hemos sufrido todos. Pero cuando tienes confianza ciega en algo… Yo creo mucho en esas energías. Entre la confianza que ellos tenían y el poder de la intención, incluso en los momentos de más inseguridad, vuelves a creer y sabes que lo vas a conseguir.

¿Cómo eran esas energías en los últimos minutos del derbi en El Toralín?

Estaba muy contenta durante esos 94 minutos en los que estábamos ascendidos, pero había algo en mí que el lugar para ascender es en tu casa, donde estás arropado y acompañado de toda tu gente. Nunca lo di por hecho, aunque parecía que eso no podía romperse. Pero se quebró. Teníamos otra oportunidad y sabía que lo íbamos a conseguir.

¿Dentro del club ya se nota el ascenso?

Esta casa ha pasado por ello hace poco y hay determinadas situaciones que se afrontan con cierta calma. La diferencia con otras temporadas es que no hemos tenido ese tiempo de descanso. Necesitamos parar un poco, pero es algo que no va a llegar temprano.

¿El club requiere más personal?

Sí, sin duda. Ya había alguna necesidad previa al ascenso y ahora hay áreas que reforzar. Estamos haciendo cábalas para que queda todo sin que perjudique a la partida de plantilla deportiva.

Y ya han comenzando los contactos con LaLiga, ¿cómo han sido esos primeros cara a cara?

Comenzaron ya antes de que se diera el ascenso. Son muy exigentes, muy puntillosos con cada requerimiento. Pero a la par, siempre están dispuestos a ayudar. Cuando pareces que puedes caer, que no encuentras el camino de salida, están ahí para prestar su ayuda. Te dan esa seguridad de que no caminas solo.

Es una temporada de muchos conceptos nuevos. Uno es el CVC: ¿se va a acoger el club y ya cifran cuánto le corresponde a la Cultural?

Sí, tenemos una idea de lo que nos corresponde. Es algo muy beneficioso. A nivel personal, creo que aporta bastante pese a ser deuda y las facilidad en su devolución son importantes. He trabajado de la mano con CVC en otras empresas y no ofrecen esa financiación porque sí, sino porque creen que te va a repercutir positivamente. Pero no es algo que dependa de mí, lo debe decidir el consejo de administración del club y ellos tendrán sus tiempos. Estoy convencida de que lo ven como yo. Sabemos cuánto nos puede llegar y en qué tenemos que invertirlo. A mí me gustaría contar con ello, no sé si ahora o algo más adelante.

¿Una de esas inversiones es el Área Deportiva de Puente Castro? ¿En qué punto está la cesión de esas instalaciones?

Todo pasa por que el club con el que compartimos instalaciones, el León Rugby, tenga una alternativa igual o mejor. Todos tenemos que mirar por el deporte leonés en general. No podemos desvestir un santo para vestir otro. Si el rugby no tiene una instalaciones suficientemente buenas, no podemos quitárselas nosotros. Estar en Segunda nos facilitaría el disponer de recursos para realizar una inversión importante para mejorar las instalaciones y los campos. Si no es ahora, que sea más adelante y que el rugby también tenga lo que merece.

Esos fondos también llegarán al estadio, ¿tienen previsto en qué invertirlo?

Las prioridades las marca LaLiga, te marcan una serie de hitos y los plazos a cumplir. Lo primero que tenemos que hacer es, junto al Ayuntamiento, acometer una serie de obras de mantenimiento. La más importante es la de accesibilidad, nos la pide LaLiga y no es fácil de resolver, pero hay que abordarla. También hay un tema de filtraciones en el que nos tenemos que poner las ligas. Y después hay inversiones que llamamos 'de expansión' y que nos van a repercutir en mejorar los ingresos. Me encantaría poder hacer esta temporada unos palcos VIP y alguna otra obra que aumente los ingresos. Pero lo primero es aquella que es súper necesario. Una vez tengamos el informe de LaLiga, tendremos las prioridades y plazos que nos marcan.

Otro concepto nuevo es el límite salarial. ¿Tienen una idea de cuál va a ser?

Tenemos elaborado un presupuesto que está encima de la mesa de la propiedad y estamos introduciendo esos datos en LaLiga para que, en su momento, los validen. Eso ya nos da una cantidad de tope salarial, pero hasta que no esté certificado, no vamos a decirlo. Los derechos de televisión nos ayudan mucho a ampliarlo y, como casi todos los recién ascendidos, tenemos cierta desventaja con aquellos clubes que están asetnados en Segunda. Estaremos en la parte baja de la tabla de reparto de derechos televisivos, suponemos que dispondremos de cinco millones o cinco millones y pico. Así que tenemos que ir a saco a aumentar los ingresos de esponsorización para aumentar más ese límite salarial.

¿Nos puede hacer una estimación de por dónde va a estar el presupuesto para esta temporada?

Va a crecer mucho, sólo en derechos de televisión tenemos unos cinco millones de euros. Ahora tenemos que duplicar o triplicar los ingresos publicitarios, empiezas a ser un club más atráctivo a nivel nacional. Y de la partida de abonados y entradas queremos que esto siga siendo de todos. Subiremos algo los abonos y las entradas, pero sin volvernos locos, queremos seguir estando al alcance de todos. Queremos mantenernos en Segunda y tendremos que hacer malabares para ello.

¿Cómo ha vivido la propiedad, la academia Aspire, este ascenso? ¿Van a aumentar su aportación económica al proyecto?

Ellos tienen aquí un proyecto a medio o largo plazo y tienen claro hacia dónde llevar al club. Así que lo han vivido con ilusión y alegría. Había un compromiso, con un plazo muy prudente, de llevar a la Cultural al fútbol profesional, se alinearon las estrellas y aquí estamos. Creo que hay que darles también una alegria y no es necesario que este año su aportación sea tan amplia. Van a seguir aportando, no lo han negado, y eso es importante.

En lo deportivo, ¿va a darse una plantilla con mucha continuidad?

Cuando luchas por un objetivo y lo cumples, comprometiéndote a algo, tienes que responder. Siempre hemos visto en esta plantilla guerreros para el fútbol profesional y no tengo duda de que se van a dejar la piel. Estamos orgullosos de los que se quedan y nos da pena aquellos que no, porque el ascenso es posible gracias a todos.

¿Hay un porcentaje establecido o pensado sobre qué parte de la plantilla debe de ser del equipo del ascenso?

Esto lo hemos hablado con todos y es la situación ideal: eliges quién quieres que siga y quién no. Primero hablas con los que tenían contrato por objetivos, pero queda aún el proceso de escucharles, de que aquellos que tienen más ofertas decidan… Nos queda redondear alguna cosa. Esa ecuación está hecha y cada uno tiene derecho a ejercer su libertad.

¿Con Luis Chacón se va a hacer un esfuerzo para que vuelva?

Él mismo lo ha dicho alguna vez. Su primera opción, y es lógico, es el Dépor. Pero la segunda somos nosotros. Aquí se ha sentido como en casa, ha estado feliz. Y nosotros sentimos que es parte de nuestra familia. Siempre y cuando tenga sentido económico y deportivo, lo intentaremos.

¿Ya han mirado el mercado? ¿Tienen algo avanzado?

Nuestra obligación es mirarlo desde hace tiempo y llevamos meses trabajando en un escenario de Segunda División y otro de continuidad en Primera RFEF. Queremos ser un club atractivo, ir al mercado y pescar en situación de cierta desventaja. Hasta que no tengamos un presupuesto real, seguro, aunque creemos que va a ser muy parecido al que tenemos en mente, no nos podremos aventurar mucho. Pero está mirado, ya hemos hablado con determinadas piezas y agentes y, en cuanto se dé el pistoletazo de salida, allá iremos. Si hay una oportunidad antes que hay que coger sí o sí, lo haremos, sabemos en qué margen nos podemos mover.

En cuanto a la afición, ¿les ves mentalizados para cambiar el chip y pelear por la permanencia?

De la afición… me explota el orgullo con esta afición. Hemos aumentado la masa social, la hemos rejuvenecido y aporta, tira del carro y de nosotros. Están listos para llevarnos en volandas en Segunda. Es lo más emocionante que he vivido esta temporada. Y son conscientes de que vamos a emprender una misión complicada, que casi seguro no vamos a jugar el playoff, que el objetivo es la permamencia. Y les necesitamos.

¿Este ascenso que supone para la ciudad y para la provincia?

El fútbol tiene un importante efecto tractor, más aún para una ciudad como esta, de 120.000 ó 130.000 habitantes. Es bestial. No sólo es el efecto directo para bares, turismo y alojamientos, también para otros aspectos como el transporte. Cada dos semanas, en invierno, 5.000 personas salen a la calle cuando iban a hacerlo sólo por el fútbol. Y eso dinamiza una ciudad. Es bestial lo que supone, más allá de la promoción que da de nuestra tierra. Va a ser una delicia.

Por último, ¿quiere un derbi en Segunda con la Ponferradina?

Ojalá sea así y tengamos en la provincia fútbol del bueno fin de semana sí y fin de semana también. Les deseo lo mejor, han demostrado mucho tiempo ser un club que sabe hacer las cosas bien. Están en un momento crucial y ojalá se les dé bien, me alegraré a nivel personal por su equipo gestor.

