'Cuco' Ziganda: «Percibo la ilusión de la gente, para nosotros es un privilegio jugar aquí»

Dani González León Viernes, 3 de octubre 2025, 14:18

Primera semana completa y primera semana plena de satisfacción para el 'Cuco' Ziganda en León. El técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa ha analizado este viernes el duelo que les mide el lunes (20:30 horas) al Albacete Balompié en el Reino de León.

«Estamos muy contentos por ganar en Valladolid, fue un alegron, pero hay que seguir, centrados en la competición», ha expresado el entrenador navarro, que debutará en partido oficial en el Reino de León.

Y lo hará tras sentir el «apoyo y la ilusión» de toda la ciudad en las calles de la capital leonesa: «No salgo mucho, pero lo percibo. Jugamos para la Cultural, para la gente, y tenemos ese privilegio, por lo que tenemos que dar lo mejor que tenemos», ha expresado Ziganda, que espera un Reino que «apriete» mucho en un espectáculo «que va más allá del deporte, porque hay sentimiento». «Me imagino al estadio apretando y sujetándonos en los momentos difíciles», ha apuntado.

El técnico culturalista ha valorado la victoria en Valladolid, de donde ha destacado el «compromiso y la actitud», algo que, a su juicio, «no se puede perder». «Se puede jugar de muchas maneras, pero a la gente le transmitió ese sacrificio y esa entrega. Nos gustaría poder tocar algo más, pero fuimos un frontón en defensa», ha explicado.

Ziganda también ha salido al paso de ciertos comentarios que han tachado la actuación de su equipo en Zorrilla de 'antideportiva': «No fuimos antideportivos, eso seguro. Pero sí es cierto que estábamos acalambrados y hubo parones por ello. No fue premeditado. De todas formas, se dio un tiempo de descuento adecuado y fue un partido normal de Segunda División».

Vuelve Mboula, Fornos es duda

Volviendo al partido que tendrá ante sí la Cultural este lunes, la Cultural recuperará a Mboula y podría contar con Fornos «al menos para partir desde el banquillo», mientras que esperan la «reacción» de Satrústegui al nuevo tratamiento al que ha sido sometido. Con la vuelta definitiva de Barzic – que ya tuvo minutos en Zorrilla -, Ziganda tendrá un «dilema» ante el buen momento de Ribeiro y Rodri: «Tenemos que tomar decisiones, para ello estamos aquí y estoy encantado con que sea por este motivo».

El técnico navarro también ha insistido en la «intensidad» como una de las claves para su juego, pero recordando que la plantilla culturalista tiene futbolistas «capaces de controlar los partidos». «En casa me gustaría tener más iniciativa pero, si no tenemos el control, nos tenemos que agarrar al partido», ha indicado.

Sin prestar más atención al hecho de jugar en lunes, «no depende de mí», aunque considera que es «una pena» y más «incómodo» para el aficionado, también ha señalado las virtudes de un Albacete que «está haciendo muchos goles», con jugadores destacados como Agus Medina o Morcillo. «Tienen mucha calidad y se están soltando. Están en un momento de precisión, pero nos tenemos que centrar en nosotros», ha indicado.

Por último, ha hablado sobre el estado de Lucas Ribeiro, que está «entrenando bastante bien», pero pide tiempo para que «se adapte a la plantilla y al ritmo del equipo y para que todos le conozcamos más a él». «Le iremos metiendo poco a poco», ha expresado.