Cultural, Deportiva y Atlético Astorga aguardan a la Copa del Rey: estos son los posibles rivales La RFEF celebrará el sorteo en el que se producirán los primeros cruces del torneo copero con tres representantes de la provincia con un criterio de proximidad geográfica en su primera ronda

Dani González León Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:24 Comenta Compartir

La Copa del Rey comienza a calentar motores. A expensas de conocer a los equipos que superan la fase previa - en la que se miden conjuntos de Regional Preferente -, el torneo copero arrancará con su primer ronda entre el 28 y el 30 de octubre.

La 112ª edición de la Copa del Rey vivirá el próximo lunes 6 de octubre a partir de las 13:00 horas el sorteo de esta primera eliminatoria en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF. El sorteo se retransmitirá en directo a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y del canal Teledeporte.

Hasta 112 clubes a lo largo y ancho de España estarán pendientes de lo que suceda en Las Rozas, entre los que estarán tres leoneses: Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina y Atlético Astorga.

Diez equipos llegarán desde la Preferente, con una previa que se resuelve este sábado, y que se medirán a diez equipos de Primera División - participan todos menos Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic, que disputan la Supercopa -.

El criterio de proximidad y los posibles rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga

La principal novedad es que se mantendrán unos criterios de proximidad geográfica ara hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas. Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.

De esta manera, los clubes leoneses podrían medirse entre sí. La Cultural se enfrentará a un conjunto de Segunda RFEF entre los que aparecen Numancia, Real Ávila, UP Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Náxara o Atlético Astorga; pero también tendrá altas posibilidades de medirse a un Tercera RFEF de entre Atlético Tordesillas, Caudal de Mieres, Tropezón o Portugalete.

La Deportiva, por su parte, podría enfrentarse o bien a uno de los equipos de Segunda RFEF previamente referidos, o a un equipo de Primera RFEF: Racing de Ferrol, Real Avilés, Arenas Club o Pontevedra.

El Atlético Astorga, por su parte, jugará ante un club de Segunda División (Racing, Deportivo, Cultural, Mirandés, Valladolid, Burgos, Éibar o Sporting) o de Primera RFEF.

Por último, cabe destacar que los cuatro equipos de Primera incluidos en este grupo de proximidad geográfica (Celta, Real Oviedo, Alavés y Real Sociedad) se medirán a los ganadores de las eliminatorias previas entre Getxo y Betis de Valladolid; Puerto de Vega y Alberite; y Textil Escudo y Negreira; y el cruce de Copa Federación entre Bergantiños y Ourense CF.