La Cultural conoce el horario del duelo ante el Mirandés El conjunto leonés estrenará el mes de noviembre jugando ante los rojillos en el Reino de León

Dani González León Jueves, 2 de octubre 2025, 15:00

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 12 en Segunda División en el que la Cultural y Deportiva Leonesa, al igual que en la fecha anterior, jugará en casa.

En esta duodécima jornada, los de Ziganda recibirán en el Reino de León al Club Deportivo Mirandés en un partido con el que ambos equipos estrenarán el mes de noviembre en la Liga Hypermotion.

Los leoneses y los rojillos se enfrentarán el sábado 1 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el Reino.

